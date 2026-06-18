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Bạn đọc - Phản biện

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Vi Khang bị xử phạt vì loạt vi phạm

Nhà thuốc Vi Khang bị phạt nặng vì nhiều sai phạm như bán thuốc không có đơn, không niêm yết giá rõ ràng và để người phụ trách vắng mặt.

Bình Nguyên

Ngày 17/6, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM vừa công khai loạt cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Trong đó, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Vi Khang (địa chỉ 166A Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM) bị xử phạt 48,5 triệu đồng do mắc nhiều vi phạm.

Cơ sở này để người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động mà không thực hiện việc ủy quyền theo quy định;

Bên cạnh đó, không có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc hoặc không có biển hiệu tại khu vực riêng ghi rõ "sản phẩm này không phải là thuốc" hoặc để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật (Để các sản phẩm không phải là thuốc;

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Sở Y tế TPHCM công khai xử phạt cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược-mỹ phẩm. Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

Mua, bán thuốc, dược liệu đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không có giấy phép nhập khẩu hoặc không có giấy đăng ký lưu hành, trừ trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc không phải đăng ký trước khi lưu hành;

Ảnh minh họa/Internet

Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc (Không xuất trình được đơn thuốc khi bán các mặt hàng thuốc sau: Carvestad 6.25 (số lô 020424, HD 010427), Amlodac 5;

Ngoài ra, cơ sở còn không niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam hoặc niêm yết không đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược.

Với loạt sai phạm trên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc Vi Khang bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 48,5 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược số 18600/CCHN-D-SYT-HCM ngày 7/7/2025 do Sở Y tế TP HCM cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trong thời hạn 4,5 tháng; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; Buộc tiêu hủy toàn bộ số lượng thuốc không số đăng ký mà đoàn niêm phong.

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#Nhà thuốc Vi Khang #xử phạt #dược phẩm #mỹ phẩm #vi phạm #TP.HCM

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