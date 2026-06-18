Thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ có hiệu lực 'ngay lập tức' sau khi ký kết

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran "sẽ có hiệu lực ngay lập tức" sau khi được ký kết.

AP đưa tin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 17/6 cho biết các nhà lãnh đạo của cả Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận và ủng hộ Pakistan làm trung gian hòa giải. Ông nói rằng vẫn sẽ có một lễ ký chính thức vào ngày 19/6.

"Thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi hai bên ký kết và bước đầu tiên, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân (đối với các cảng của Iran)", ông Sharif cho biết trong một bài đăng trên mạng X.

Thủ tướng Shehbaz Sharif phát biểu về cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran trong một phiên họp Quốc hội tại Islamabad, Pakistan, ngày 15/6/2026. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan/AP.

Thủ tướng Sharif nói thêm rằng Pakistan và nước trung gian hòa giải Qatar vẫn sẽ tổ chức lễ ký kết chính thức thỏa thuận Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Bài viết của ông Sharif được đăng tải ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ký thỏa thuận (với Iran) trong một bữa tối tại Cung điện Versailles (Pháp) hôm 17/6.

“Thỏa thuận đã được ký kết. Tôi đã ký nó ở Versailles. Vừa mới ký xong”, ông Trump nói khi rời Cung điện Versailles.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã ký thỏa thuận này hôm 17/6, mặc dù Iran chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo AP, trong suốt nhiều thế kỷ, nhiều hiệp ước lịch sử đã được ký kết tại Versailles, chấm dứt các cuộc chiến tranh hoặc tranh chấp lãnh thổ, trong đó có hiệp ước chấm dứt Thế chiến I được ký kết năm 1919.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt xung đột