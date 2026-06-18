Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Thỏa thuận Mỹ - Iran sẽ có hiệu lực 'ngay lập tức' sau khi ký kết

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ - Iran "sẽ có hiệu lực ngay lập tức" sau khi được ký kết.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 17/6 cho biết các nhà lãnh đạo của cả Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận và ủng hộ Pakistan làm trung gian hòa giải. Ông nói rằng vẫn sẽ có một lễ ký chính thức vào ngày 19/6.

"Thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi hai bên ký kết và bước đầu tiên, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân (đối với các cảng của Iran)", ông Sharif cho biết trong một bài đăng trên mạng X.

apthutuongpakistan.jpg
Thủ tướng Shehbaz Sharif phát biểu về cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran trong một phiên họp Quốc hội tại Islamabad, Pakistan, ngày 15/6/2026. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan/AP.

Thủ tướng Sharif nói thêm rằng Pakistan và nước trung gian hòa giải Qatar vẫn sẽ tổ chức lễ ký kết chính thức thỏa thuận Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Bài viết của ông Sharif được đăng tải ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ký thỏa thuận (với Iran) trong một bữa tối tại Cung điện Versailles (Pháp) hôm 17/6.

“Thỏa thuận đã được ký kết. Tôi đã ký nó ở Versailles. Vừa mới ký xong”, ông Trump nói khi rời Cung điện Versailles.

Theo một quan chức Mỹ giấu tên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã ký thỏa thuận này hôm 17/6, mặc dù Iran chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Theo AP, trong suốt nhiều thế kỷ, nhiều hiệp ước lịch sử đã được ký kết tại Versailles, chấm dứt các cuộc chiến tranh hoặc tranh chấp lãnh thổ, trong đó có hiệp ước chấm dứt Thế chiến I được ký kết năm 1919.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung chấm dứt xung đột

Nguồn video: VTV
#Thỏa thuận Mỹ - Iran #Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif #eo biển Hormuz #Tổng thống Trump #đàm phán Mỹ - Iran #ký kết thỏa thuận Mỹ - Iran

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận, khi nào eo biển Hormuz được mở lại?

Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn khi lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran diễn ra vào ngày 19/6 tới.

Lễ ký kết thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran dự kiến diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 19/6. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, toàn văn thỏa thuận có thể sẽ được công bố rộng rãi vào thời điểm đó.

Ông Trump nói eo biển Hormuz sẽ mở hoàn toàn vào ngày 19/6

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận hòa bình

Washington và Tehran thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó Mỹ sẽ "ngay lập tức" dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.

"Thỏa thuận với Iran đã hoàn tất. Chúc mừng tất cả", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Trump cũng thông báo dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran, cũng như mở cửa trở lại eo biển Hormuz "mà không có phí quá cảnh". "Tàu thuyền trên thế giới hãy kích hoạt động cơ đi. Hãy để cho dầu chảy", ông viết.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Mỹ - Iran sắp đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột?

Theo 3 quan chức khu vực, Mỹ và Iran sắp đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

AP dẫn lời 3 quan chức khu vực ngày 12/6 cho biết, Mỹ và Iran sắp ký kết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa hai nước.

"Thỏa thuận sắp đạt được dự kiến ​​sẽ mở đường cho việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt đối với Iran và giải phóng tài sản bị đóng băng của nước này", vị quan chức khu vực giấu tên cho hay.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới