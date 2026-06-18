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Kho tri thức

Tàu vũ trụ của SpaceX chở nhiều mẫu vật về Trái đất để nghiên cứu

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 16/6 để trở về Trái đất. Dragon mang theo nhiều mẫu vật và thiết bị khoa học.

Tâm Anh (TH)

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 12h25 (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 16/6, tàu vũ trụ Dragon rời ISS và dự kiến đáp xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào sáng 17/6. Đây là sứ mệnh tiếp tế thương mại lần thứ 34 mà SpaceX đã thực hiện cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

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Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 16/6/2026. Ảnh: NASA.

NASA thông tin tàu Dragon của SpaceX trở về Trái đất cùng với một trong những bộ sưu tập hàng hóa nghiên cứu có quy mô lớn bậc nhất từng được vận chuyển từ phòng thí nghiệm quỹ đạo.

Số hàng hóa này bao gồm: các mẫu mô nội tạng và sụn được tạo ra bằng công nghệ in sinh học, các dữ liệu nghiên cứu có thể góp phần nâng cao hiệu quả lưu trữ nhiên liệu siêu lạnh cho các sứ mệnh không gian trong tương lai và các vật liệu lấy cảm hứng từ cấu trúc ADN đang được nghiên cứu nhằm phục vụ việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới.

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#Tàu vũ trụ Dragon #SpaceX #Trái đất #mẫu vật

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Rò rỉ khí trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, phi hành gia vào tàu trú ẩn

Năm phi hành gia đã phải vào tàu trú ẩn sau khi phát hiện rò rỉ khí nghiêm trọng trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 5/6.

5 phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã nhận lệnh từ trung tâm điều khiển sứ mệnh NASA lúc 9h04 ngày 5/6 (tức 20h04 giờ Hà Nội) để vào trú ẩn trong tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX đang neo đậu trên trạm. Những phi hành gia đó là: Jessica Meir (NASA), Jack ‌Hathaway (NASA), Sophie Adenot (Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA), Andrey Fedyaev (Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos) của phi hành đoàn Crew-12 và Christopher Williams (NASA) của phi hành đoàn Soyuz MS-28.

Hiện tại, ISS có 7 phi hành gia đang sinh sống và làm việc, bao gồm 4 thành viên phi hành đoàn Crew-12 bay lên ISS hồi tháng 2 vừa qua và 3 thành viên phi hành đoàn Soyuz MS-28 đến trạm vũ trụ vào tháng 11/2025.

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Kho tri thức

Tàu vũ trụ MAVEN bay quanh sao Hỏa của NASA kết thúc sứ mệnh

Sau 6 tháng mất liên lạc, NASA tuyên bố tàu vũ trụ MAVEN bay quanh sao Hỏa chính thức dừng hoạt động.

NASA mới thông báo chấm dứt sứ mệnh của tàu thăm dò MAVEN sau 11 năm hoạt động. Lần cuối cùng Mạng lưới Không gian Sâu (DSN) của NASA nhận tín hiệu từ Maven là ngày 6/12/2025, trước khi tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng Mặt trời này bay ra phía sau sao Hỏa. Theo dữ liệu đo từ xa, khi xuất hiện trở lại phía bên kia hành tinh, tàu MAVEN đã chuyển sang chế độ an toàn và quay mất kiểm soát, dẫn đến mất năng lượng. NASA nỗ lực thiết lập lại liên lạc với MAVEN suốt 6 tháng qua nhưng đều thất bại.

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Tàu thăm dò MAVEN của NASA kết thúc sứ mệnh sau 11 năm hoạt động. Ảnh: NASA/Goddard/University of Colorado/Laboratory for Atmospheric and Space Physics.
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Phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 21 trở về Trái Đất an toàn

3 phi hành gia người Trung Quốc tham gia sứ mệnh Thần Châu 21 đã trở về Trái Đất an toàn bằng tàu vũ trụ Thần Châu 22.

AP đưa tin, tàu vũ trụ Thần Châu 22 chở 3 phi hành gia Zhang Lu, Wu Fei và Zhang Hongzhang từ trạm không gian Thiên Cung đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Đông Phong ở khu vực Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, tối 29/5, kết thúc sứ mệnh kéo dài 210 ngày trên quỹ đạo.

"3 nhà du hành vũ trụ đã trở về Trái Đất hôm 29/5 sau gần 7 tháng ở ngoài không gian, lập kỷ lục về thời gian lưu trú trên quỹ đạo lâu nhất của một phi hành đoàn Trung Quốc", thông báo cho biết.

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