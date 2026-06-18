Tàu vũ trụ của SpaceX chở nhiều mẫu vật về Trái đất để nghiên cứu

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 16/6 để trở về Trái đất. Dragon mang theo nhiều mẫu vật và thiết bị khoa học.

Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 12h25 (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 16/6, tàu vũ trụ Dragon rời ISS và dự kiến đáp xuống vùng biển ngoài khơi bang California vào sáng 17/6. Đây là sứ mệnh tiếp tế thương mại lần thứ 34 mà SpaceX đã thực hiện cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX rời Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 16/6/2026. Ảnh: NASA.

NASA thông tin tàu Dragon của SpaceX trở về Trái đất cùng với một trong những bộ sưu tập hàng hóa nghiên cứu có quy mô lớn bậc nhất từng được vận chuyển từ phòng thí nghiệm quỹ đạo.

Số hàng hóa này bao gồm: các mẫu mô nội tạng và sụn được tạo ra bằng công nghệ in sinh học, các dữ liệu nghiên cứu có thể góp phần nâng cao hiệu quả lưu trữ nhiên liệu siêu lạnh cho các sứ mệnh không gian trong tương lai và các vật liệu lấy cảm hứng từ cấu trúc ADN đang được nghiên cứu nhằm phục vụ việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới.

​

​

​