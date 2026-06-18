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Quân sự - Thế giới

G7 ủng hộ thỏa thuận Mỹ - Iran

Các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh,...

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày hôm 17/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng đây là một "thỏa thuận rất tốt", đồng thời cho biết các đồng minh của Mỹ trong nhóm G7 ủng hộ vì "thỏa thuận này giúp chấm dứt tình trạng bất ổn nghiêm trọng vốn gây ra những hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế của chúng ta”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) bắt tay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 15/6/2026. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Theo dự thảo thỏa thuận bị rò rỉ, Iran sẽ lập tức thực hiện các bước để mở lại eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới vốn thường đi qua, ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Iran cũng sẽ được phép bán dầu của nước này mà không bị hạn chế. Các quan chức cho biết văn bản bị rò rỉ về cơ bản trùng khớp với tài liệu chính thức.

Thỏa thuận, dự kiến ​​được ký kết chính thức trong một buổi lễ ở Thụy Sĩ vào ngày 19/6, nêu rõ rằng Mỹ sẽ chấm dứt tất cả lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc áp đặt lên Tehran nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran.

Thỏa thuận này cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon. Iran cho rằng Israel phải rút quân khỏi Lebanon theo thỏa thuận, song Israel khẳng định sẽ tiếp tục ở lại những vùng đất mà nước này kiểm soát tại Lebanon.

“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ xong xuôi. Họ (Iran) muốn ký kết thỏa thuận. Họ muốn trở lại cuộc sống bình thường”, ông Trump nói.

Được biết, các lãnh đạo G7 đã kết thúc cuộc đàm phán chính thức trong hội nghị với những phiên thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khung chấm dứt xung đột

Nguồn video: VTV
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