Công ty Cổ phần V5T trúng thầu sát giá: Dấu hỏi minh bạch và cạnh tranh [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thời gian qua, Công ty Cổ phần V5T (Mã số thuế: 0303583960; địa chỉ tại Phường Hòa Bình, TP HCM) liên tục trúng nhiều gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị truyền thanh, công nghệ thông tin tại khu vực phía Nam. Điểm đáng chú ý trong hồ sơ năng lực dự thầu của doanh nghiệp này là hiện tượng trúng thầu sát giá dự toán, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước vô cùng nhỏ giọt, thậm chí là 0%.

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0%

Dữ liệu đấu thầu thể hiện bức tranh tài chính mang tính hệ thống khi Công ty Cổ phần V5T trúng hàng loạt gói thầu chỉ định hoặc chào hàng cạnh tranh với giá trị sát nút dự toán. Điển hình, tại gói thầu số 02: Mua sắm hệ thống loa không dây trên địa bàn xã Tam Nông (Đồng Tháp), Công ty Cổ phần V5T trúng thầu với giá 486.612.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 0%. Tương tự, tại gói thầu sửa chữa loa thông minh xã An Long, doanh nghiệp này được chỉ định thầu với giá 490.909.000 đồng. Các gói thầu khác tại xã Dur Kmăl (99.813.000 đồng) hay xã Phú Thọ (120.000.000 đồng) đều lặp lại kịch bản trúng thầu không giảm giá một đồng nào so với dự toán ban đầu.

Quyết định 34/QĐ-TTCUDVC. Nguồn MSC

Việc ngân sách nhà nước không tiết kiệm được khoản chi phí nào qua các đợt mua sắm này dấy lên những băn khoăn về năng lực thẩm định giá của các chủ đầu tư ở cấp cơ sở.

Quyết định 05/QĐ-VPHĐND&UBND. Nguồn MSC

Vừa báo giá dự toán, vừa trúng thầu ?

Không dừng lại ở tỷ lệ tiết kiệm 0%, quá trình tham gia đấu thầu của Công ty Cổ phần V5T bộc lộ những chi tiết cần làm rõ về tính cạnh tranh. Tại gói thầu Sửa chữa cụm loa phát thanh các khu phố trên địa bàn phường Trảng Bàng (Tây Ninh), Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ghi nhận mức giá trúng thầu là 99.670.500 đồng. Hồ sơ cho thấy, Công ty Cổ phần V5T chính là đơn vị cung cấp Báo giá số 2512Q.CNTT/V5T-p.TB (ngày 26/12/2025) làm cơ sở để duyệt dự toán. Ngay sau đó, pháp nhân này lại trở thành nhà thầu được chỉ định trúng thầu.

Phân tích pháp lý về tình trạng này, Luật sư Nguyễn Thị Hương bình luận: "Việc một doanh nghiệp cung cấp báo giá để lập dự toán rồi lại tham gia và trúng thầu chính gói đó đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và nguy cơ xung đột lợi ích. Theo tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định sửa đổi mới nhất năm 2025, điều này làm suy giảm nghiêm trọng tính cạnh tranh, không bảo đảm được hiệu quả kinh tế cho nguồn vốn đầu tư công".

Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Đấu thầu tại TP Đồng Nai: Sự vắng bóng đối thủ của Công ty Cổ phần V5T