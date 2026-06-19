Hà Nội yêu cầu khẩn trương phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh dịp hè

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản (số 2802/SGDĐT- CTTTHSSV ngày 16/6) gửi UBND các phường, xã và các trường học trực thuộc về tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với học sinh trong dịp hè, mùa mưa bão năm 2026.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh; triển khai đầy đủ các nội dung kế hoạch của Sở về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026. Các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ hè, đặc biệt trong mùa mưa bão và khi xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước bằng nhiều hình thức; phối hợp với các cơ quan truyền thông và tổ chức đoàn thể tại địa phương để nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh. Trong đó, các nhà trường cần tập trung hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước; tuyệt đối không tự ý đi tắm, bơi tại sông, hồ, ao, kênh, mương, hố nước, công trình xây dựng hoặc các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi không có người lớn giám sát.Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian nghỉ hè, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp với gia đình, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên trong việc quản lý, giám sát học sinh ngoài thời gian đến trường.Các nhà trường cần thường xuyên khuyến cáo phụ huynh quan tâm, nắm bắt lịch trình sinh hoạt của con em, không để học sinh vui chơi tại những khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lớn, ngập úng, giông lốc.

Ngành giáo dục khuyến khích gia đình, phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham gia học bơi. Ảnh minh họa/nguồn baochinhphu.vn

Sở cũng đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác dạy bơi an toàn và trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai cho học sinh. Các nhà trường chủ động rà soát, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có hoặc phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với công an địa phương và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh về phòng, chống tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng ứng phó với thiên tai, mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất và các tình huống khẩn cấp khác. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ khuôn viên trường học, cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, khu vực bể bơi (nếu có) để kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, các đơn vị cần phối hợp với chính quyền và công an địa phương rà soát những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn gần trường học hoặc nơi học sinh sinh sống như sông, hồ, ao, bãi nổi, công trình xây dựng, khu vui chơi tự phát; đề xuất đặt biển cảnh báo, làm rào chắn hoặc triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp nhằm hạn chế tai nạn, thương tích và đuối nước đối với học sinh.