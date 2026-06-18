Sở GD&ĐT mở thêm kênh tra cứu tránh nghẽn mạng khi công bố điểm thi lớp 10

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tối mai (19/6) sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10, điểm chuẩn từng trường THPT năm học 2026 - 2027.

Liên quan đến lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026, ngày 18/6, ông Nguyễn Văn Hiền, Sở GDĐT cho biết, Hà Nội đã hoàn tất việc chấm các môn thi lớp 10 năm 2026.

Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội năm 2026 sẽ chính thức gửi tới phụ huynh, học sinh cùng lúc vào chiều tối ngày 19/6, sau khi Sở GDĐT và các trường thống nhất điểm chuẩn.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT Hà Nội (https://hanoi.edu.vn) hoặc Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp (https://tsdaucap.hanoi.gov.vn).

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nhằm hạn chế việc nghẽn mạng khi cùng lúc có nhiều người truy cập hệ thống, năm nay, lần đầu tiên thành phố triển khai hình thức gửi điểm thi trực tiếp đến từng thí sinh thông qua ứng dụng iHanoi.

Theo đó, thí sinh đăng nhập tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc số điện thoại đã đăng ký trên ứng dụng iHanoi sẽ nhận được kết quả thi lớp 10 ngay trên ứng dụng.

Cũng theo ông Hiền, việc bổ sung kênh công bố điểm thi mới giúp thí sinh tiếp cận kết quả nhanh chóng, giảm áp lực cho các hệ thống tra cứu trực tuyến trong thời điểm công bố điểm.

Ngay sau khi có điểm thi, nếu thí sinh nhận thấy điểm số bất thường thì có thể nộp đơn phúc khảo theo hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi lớp 10 THPT năm 2026. Ảnh Bình Nguyên

Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh, sau đó nộp đơn và danh sách học sinh phúc khảo về đơn vị có thẩm quyền.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 được xác định bằng tổng điểm ba môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Đây là căn cứ duy nhất để xét tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.