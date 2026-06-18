Bệnh nhân nhập viện sau ngộ độc bánh mì tại Đồng Tháp, Bộ Y tế vào cuộc

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 18/6 đã có văn bản (Công văn số 1117/ATTP-NĐTT) gửi Sở Y tế Đồng Tháp về việc điều tra, xử lý và tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 17/6 trên địa bàn phường Đạo Thạnh ghi nhận 22 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 37 với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và được điều trị tích cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Đây là vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm thứ hai liên quan đến cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc trong thời gian gần đây, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

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Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; Đồng thời tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời rà soát toàn diện việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở để có biện pháp xử lý nghiêm và ngăn ngừa tái diễn các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có); Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nâng cao ý thức về bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, đặc biệt là loại hình thực phẩm ăn ngay, phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt quá trình từ khâu nhập nguyên liệu đến các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm; bảo đảm thực phẩm an toàn khi lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; rà soát, đánh giá việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở đã từng xảy ra sự cố hoặc vi phạm về an toàn thực phẩm; áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn các vụ ngộ độc thực phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2633/BYT-ATTP của Bộ Y tế về Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm; Công văn số 656/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo dõi sát diễn biến tình hình ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.