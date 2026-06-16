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Kho tri thức

Israel phát triển liệu pháp điều trị ung thư không dùng thuốc hay hóa chất

Các nhà khoa học ở Israel đã phát triển hạt nano sinh học có khả năng ức chế sự phát triển của khối u mà không cần thuốc, hóa trị...

Tâm Anh (TH)

Thông tin trên đã được các chuyên gia công bố trên tạp chí khoa học uy tín ACS Nano, mở ra một cách tiếp cận khác trong điều trị ung thư. Cụ thể, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Technion (Israel) cho hay đã phát triển một công nghệ điều trị ung thư mới có khả năng ức chế sự phát triển của khối u mà không cần sử dụng thuốc, hóa trị hay kháng thể trong các thử nghiệm tiền lâm sàng. Thành tựu này được đánh giá có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư.

“Phương pháp này tốt hơn so với các phương pháp điều trị hiện nay bằng kháng thể hoặc hóa trị, vốn có nhiều tác dụng phụ”, GS Assaf Zinger - người đứng đầu nghiên cứu cho hay.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào ung thư vú bộ ba âm tính (TNBC) - một trong những dạng ung thư vú nguy hiểm và khó điều trị nhất hiện nay. Bệnh thường tiến triển nhanh và ít đáp ứng với một số liệu pháp tiêu chuẩn vì thiếu các dấu ấn sinh học mà nhiều loại thuốc điều trị ung thư vú hiện có nhắm đến.

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Ảnh minh họa: Getty Images.

Nhóm nghiên cứu của GS Zinge phát triển công nghệ mới hướng đến việc thay đổi môi trường vi mô xung quanh khối u. Theo họ, tế bào ung thư có thể "chiêu mộ" các đại thực bào (macrophage), biến chúng thành công cụ hỗ trợ sự phát triển của khối u và né tránh hệ miễn dịch.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã thiết kế các hạt nano sinh học có tên MPsomes để can thiệp vào môi trường vi mô của khối u, tức là môi trường sinh học giúp khối u tồn tại, phát triển và né tránh hệ thống miễn dịch.

GS Zinge giải thích, tế bào ung thư có thể tác động tới các tế bào miễn dịch trong môi trường xung quanh. Trong số đó có đại thực bào, các tế bào bạch cầu thường giúp bảo vệ cơ thể. Trong một số khối u, đại thực bào bị "chiêu mộ" vào vùng ung thư và bắt đầu hỗ trợ sự phát triển của khối u thay vì chống lại nó.

Các hạt nano sinh học MPsomes hoạt động như một "mồi nhử sinh học". Chúng cạnh tranh với các tế bào miễn dịch có hại quanh khối u, từ đó ngăn chặn các cơ chế hỗ trợ tế bào ung thư phát triển.

Thử nghiệm trên tế bào và mô hình chuột mắc ung thư vú bộ ba âm tính của nhóm nghiên cứu cho thấy các hạt nano tích tụ với nồng độ cao quanh khối u và có khả năng ức chế sự phát triển của khối u tương đương một số liệu pháp miễn dịch tiên tiến hiện nay.

Điểm đáng chú ý là hiệu quả điều trị không đến từ việc giải phóng hoạt chất như thuốc thông thường mà từ các tín hiệu sinh học trên bề mặt hạt nano, qua đó thúc đẩy những thay đổi có lợi trong hệ miễn dịch. Kết quả cho thấy số lượng tế bào miễn dịch hỗ trợ khối u giảm, trong khi các tế bào có khả năng tấn công ung thư gia tăng.

Nhóm nghiên cứu của GS Zinge cho biết, quy trình hiện có thể tạo ra khoảng 1,2 lít dung dịch hạt nano mỗi giờ. Phần lớn vật liệu sử dụng cũng thuộc nhóm được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận là an toàn, có thể giúp rút ngắn quá trình chuyển giao sang thử nghiệm lâm sàng.

Tuy nhiên, công nghệ này hiện ở giai đoạn tiền lâm sàng, thử nghiệm trên chuột. Các nhà nghiên cứu sẽ cần phải tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên người trước khi phương pháp này có thể được xem xét sử dụng trong y học.

“Mục tiêu của tôi là đưa công nghệ này vào thử nghiệm lâm sàng. Thời gian dự kiến ​​ít nhất là 8 năm và chúng tôi sẽ cố gắng để liệu pháp mới được FDA phê duyệt trong vòng 2 năm”, GS Zinger cho biết.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Điều trị ung thư không dùng thuốc #Công nghệ hạt nano sinh học #Điều trị ung thư vú bộ ba âm tính #điều trị ung thư #ung thư

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