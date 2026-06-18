Công ty Xây dựng Tổng hợp An Thịnh trúng nhiều gói thầu giá tiết kiệm tại Gia Lai [Kỳ 1]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh (Mã định danh: vn4100938735) là một trong những thực thể kinh tế sở hữu bề dày kinh nghiệm vô cùng phong phú, với hơn 15 năm hoạt động bền bỉ trong phân khúc xây lắp, tư vấn và phi tư vấn. Hệ thống dữ liệu cập nhật từ Mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này do ông Võ Ngọc Trung giữ cương vị Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, pháp nhân này đã tham gia tổng cộng 203 gói thầu trên nhiều mặt trận đầu tư công khác nhau. Trong đó, doanh nghiệp đạt kết quả trúng thầu 82 gói, trượt 104 gói và 15 gói đang trong trạng thái chờ công bố kết quả, tạo dựng tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt con số ấn tượng hơn 91,5 tỷ đồng.

Sự thích ứng vượt trội trước dòng chảy cải cách địa giới hành chính

Bước vào giai đoạn thực thi bối cảnh hành chính mới năm 2025 và đặc biệt là đầu năm 2026, toàn quốc chứng kiến một cuộc cải cách địa giới lịch sử theo tinh thần của Nghị quyết số 202 của cấp có thẩm quyền. Kể từ ngày 01/07/2025, nhằm tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước và tối ưu hóa nguồn lực phát triển vùng, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bình Định chính thức được sáp nhập vào tỉnh Gia Lai, lấy tên gọi chung là tỉnh Gia Lai. Đi kèm với đó là mô hình tinh gọn bộ máy triệt để khi bãi bỏ hoàn toàn chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, đưa cấu trúc hành chính cả nước về mô hình quản lý hai cấp tập trung bao gồm Cấp tỉnh và Cấp xã.

Dưới tác động của bước chuyển dịch mang tính vĩ mô này, địa danh "thành phố Quy Nhơn" trực thuộc tỉnh Bình Định cũ đã chính thức được chuyển đổi thành 5 phường "Phường Quy Nhơn, Phường Quy Nhơn Đông, Phường Quy Nhơn Tây, Phường Quy Nhơn Bắc, Phường Quy Nhơn Nam" trực thuộc sự quản lý của tỉnh Gia Lai mới. Sự thay đổi mang tính hệ thống này đã lập tức đặt ra một bài toán hóc búa, đồng thời là một yêu cầu khắt khe về việc đồng bộ hóa dữ liệu thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sức khỏe pháp lý của nhà thầu và bài toán dữ liệu số

Rất nhiều nhà thầu đã vấp phải các rào cản kỹ thuật, bị đánh trượt ngay từ vòng kiểm tra tư cách hợp lệ chỉ vì chậm trễ trong việc cập nhật địa chỉ kinh doanh, dẫn đến mâu thuẫn dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, quan sát thực tế hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Trên hệ thống điện tử, địa chỉ trụ sở của pháp nhân này đã được niêm yết rõ ràng và chuẩn xác là "Số 1159 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai".

Dưới lăng kính pháp lý về đấu thầu, đây là một minh chứng vô cùng rõ nét cho thấy sự thích ứng nhạy bén và tuân thủ nghiêm túc của doanh nghiệp đối với Luật Doanh nghiệp hiện hành. Việc cập nhật nhanh chóng, khớp nối chính xác thông tin định danh theo địa giới hành chính mới đã giúp nhà thầu loại bỏ hoàn toàn các rủi ro pháp lý liên quan đến tư cách hợp lệ của E-HSDT. Bước đệm pháp lý vững chắc này đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tự tin tham gia vào các dự án đầu tư công quy mô lớn, tập trung hoàn toàn nguồn lực vào cuộc chiến cốt lõi: Cạnh tranh về giá trị kỹ thuật và giá trị tài chính.

Mũi nhọn giá cả và bài toán tối ưu hóa dòng vốn đầu tư công

Bên cạnh nền tảng sức khỏe pháp lý chuẩn chỉnh, chu kỳ hoạt động năm 2025 và 2026 của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh ghi nhận những bước đi đầy chiến lược trong việc áp dụng cơ chế giá linh hoạt. Doanh nghiệp đã liên tục xuất hiện tại các gói thầu xây lắp hạ tầng dân sinh trọng điểm và giành chiến thắng nhờ việc đưa ra các phương án tài chính mang tính cạnh tranh tối đa, vượt qua nhiều đối thủ trong cùng lĩnh vực.

Biểu hiện sinh động và đắt giá nhất cho chiến thuật này chính là gói thầu "Xây lắp công trình (Xây dựng mới nhà vệ sinh cho 2 trường tiểu học và 2 trường THCS tại An Nhơn)". Đây là một công trình mang ý nghĩa an sinh, giáo dục đặc biệt thiết thực, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình hợp tác Việt Pháp, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của chủ đầu tư là Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai. Với tính chất nguồn vốn quốc tế kết hợp đối ứng ngân sách, quy trình lựa chọn nhà thầu đòi hỏi tính minh bạch cao độ. Gói thầu này được vận hành theo phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng (Số TBMT: IB2600035659) với mức giá dự toán được phê duyệt ban đầu là 5.262.579.000 đồng.

Cận cảnh gói thầu xây dựng tại An Nhơn

Cuộc đua giành quyền thực hiện dự án diễn ra vô cùng khốc liệt với sự tham gia của 4 nhà thầu có hồ sơ năng lực tốt. Kết quả cuối cùng, căn cứ theo Quyết định số 343/QĐ-SXD do ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đặt bút ký phê duyệt, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thiện Phước đã chính thức được lựa chọn là đơn vị trúng thầu. Điểm mấu chốt làm nên chiến thắng của liên danh này nằm ở mức giá trúng thầu cực kỳ sắc bén, được chốt ở con số 4.446.878.976,15 đồng.

Quyết định số 343/QĐ-SXD. Nguồn MSC

Thông qua các phép toán đối chiếu cụ thể giữa giá dự toán gói thầu và giá dự thầu thực tế, biên độ giảm giá của Liên danh An Thịnh được xác định đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước lên tới 15,50%. Giá trị tiết kiệm tuyệt đối mang lại cho ngân sách vượt ngưỡng 815 triệu đồng. Trong bối cảnh phân khúc xây lắp hạ tầng công cộng quy mô nhỏ và vừa thường chỉ ghi nhận mức tiết kiệm dao động trong khoảng từ 1% đến 3%, tỷ lệ 15,50% của gói thầu này được các chuyên gia phân tích chú ý vì có biên độ giảm sâu.

Mức giảm giá này đã tạo ra một khoảng cách tài chính lớn, giúp Liên danh An Thịnh vượt qua 3 đối thủ lớn trên thị trường bao gồm Công ty Bình Yên, Công ty Minh Tường và Liên danh Tân Tiến và Tân Phương. Biên bản Báo cáo đánh giá E-HSDT do Tổ chuyên gia lập thể hiện một sự sòng phẳng: Các đối thủ đều vượt qua vòng sát hạch về tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật thi công, nhưng cuối cùng dừng bước trước vũ khí sắc bén về giá của Liên danh An Thịnh.

Chiến thuật tiếp nối từ những gói thầu năm 2025

Chiến thắng tại An Nhơn không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Nhìn lại những tháng cuối năm 2025, chiến thuật giá linh hoạt này đã từng được Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh áp dụng thành công, tạo đà bứt phá cho chu kỳ 2026. Một minh chứng điển hình khác là gói thầu "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình Trường TH Hải Cảng (cơ sở Hải Minh)" do Ban Quản lý phường Quy Nhơn làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định phê duyệt được ký ngày 18/12/2025 bởi Giám đốc Ban Quản lý phường Quy Nhơn là ông Phan Khắc Duy (số TBMT IB2500461122), Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng Phú Gia Thịnh đã trúng thầu với giá 3.829.586.000 đồng, trong khi giá dự toán của dự án lên tới 5.072.550.000 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tại dự án này thậm chí còn đạt mức ấn tượng: 24,50%.

Quyết định 49/QĐ-BQL. Nguồn MSC

Hiệu quả tài chính từ những cuộc đua sòng phẳng

Báo cáo đánh giá thầu một lần nữa ghi nhận sự sòng phẳng của chủ đầu tư trong việc loại bỏ các hồ sơ không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, Liên danh An Nghĩa và PCCC 30/4 bị loại do không đạt tính hợp lệ khi cung cấp bảo lãnh dự thầu thiếu trang. Trong khi đó, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel bị đánh trượt về mặt Kỹ thuật do không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chỉ huy trưởng và thiết bị thi công theo quy định. Đối với hai nhà thầu còn lại là Công ty Minh Tường và Công ty Phùng Hưng, dù vượt qua bước sát hạch kỹ thuật nhưng lại thua kém Liên danh An Thịnh về giá trị tài chính.

Những hiệu quả kinh tế thu về từ công tác đấu thầu rộng rãi liên tục tại các chủ đầu tư như Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai hay Ban Quản lý phường Quy Nhơn là một tín hiệu tích cực. Nó khẳng định vai trò kiến tạo, minh bạch hóa của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 trong việc bảo vệ lợi ích dòng vốn công, hạn chế các hiện tượng tiêu cực nâng giá gói thầu. Dẫu vậy, việc liên tục áp dụng chiến thuật giảm giá sâu từ 15,50% đến 24,50% liệu có luôn giúp doanh nghiệp thuận lợi ở mọi dự án tham gia, hay vẫn có những rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt khiến bước tiến của nhà thầu quen thuộc này phải chịu cảnh dừng bước đầy tiếc nuối?

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Ban Quản lý phường Quy Nhơn chấm thầu Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh