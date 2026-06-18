Đắk Wil chỉ định 2 gói thầu hơn 2,65 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0%

Ngày 11/06, Phòng Kinh tế xã Đắk Wil đã chỉ định thầu rút gọn 2 gói xây lắp với tổng giá trị hơn 2,65 tỷ cho Công ty T&T, tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận mức 0%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong cùng ngày 08/06/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Đắk Wil đã ký hai quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho hai dự án đầu tư công trên địa bàn xã. Cụ thể, Quyết định số 137/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Đắk Wil, với giá trị gói thầu xây lắp là 1.277.457.000 đồng.

Song song đó, Quyết định số 138/QĐ-KT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo nhà Hội trường UBND xã Ea Pô (cũ) để làm Trung tâm phục vụ hành chính công, với giá trị gói thầu xây lắp là 1.374.583.000 đồng. Cả hai gói thầu xây lắp này đều áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ với loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện trong vòng 330 ngày.

Đến ngày 11/06/2026, sau khi tiến hành các bước thương thảo hợp đồng theo quy trình, Phòng Kinh tế xã Đắk Wil đã đồng loạt phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Tại Quyết định số 146/QĐ-KT, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Công trình T&T đã được lựa chọn để thực hiện gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Đắk Wil. Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.277.457.000 đồng.

Quyết định số 146/QĐ-KT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Đắk Wil. (Nguồn MSC)

Tại Quyết định số 147/QĐ-KT ban hành cùng ngày, doanh nghiệp này tiếp tục được chỉ định thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo nhà Hội trường UBND xã Ea Pô (cũ) để làm Trung tâm phục vụ hành chính công với giá trúng thầu là 1.374.583.000 đồng.

Quyết định số 147/QĐ-KT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo nhà Hội trường UBND xã Ea Pô (cũ) để làm Trung tâm phục vụ hành chính công. (Nguồn MSC)

Đối chiếu số liệu giữa kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả phê duyệt, giá trúng thầu của doanh nghiệp trùng khớp hoàn toàn so với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu, đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại hai gói thầu này đạt mức 0%. Tổng giá trị mà ngân sách nhà nước chi trả cho nhà thầu thông qua hai quyết định chỉ định thầu rút gọn này là 2.652.040.000 đồng.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Công trình T&T (mã số thuế: 6400385186; địa chỉ trụ sở tại số 236 Phan Chu Trinh, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) được thành lập từ năm 2018 là đơn vị có năng lực thi công dày dặn tại địa phương. Thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại nhà thầu này đã tham gia 85 gói thầu, trong đó trúng 72 gói, trượt 11 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 141.430.594.999 đồng. Địa bàn hoạt động cốt lõi của đơn vị tập trung phần lớn tại các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Bình luận dưới góc độ pháp lý và hiệu quả quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM nhận định, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với hai gói thầu xây lắp tại xã Đắk Wil là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành của Luật Đấu thầu. Do hạn mức giá trị của từng gói thầu đều nằm dưới ngưỡng 1.500.000.000 đồng, chủ đầu tư và cơ quan được giao quản lý dự án có quyền lựa chọn phương thức chỉ định trực tiếp để tối ưu hóa thời gian chuẩn bị, nhanh chóng đưa công trình vào vận hành phục vụ nhân dân. Việc tỷ lệ tiết kiệm đạt 0% là một đặc trưng mang tính khá phổ biến ở các gói thầu chỉ định thầu rút gọn, do chủ đầu tư tiến hành gửi dự toán trực tiếp và thương thảo hợp đồng dựa trên đơn giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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