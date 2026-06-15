Công ty Trương Vương trúng gói thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại xã Phước Sơn

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn, TP Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng tuyến đường thôn 2 Đăng Hà đi thôn 3 Đăng Hà và tuyến từ đường ĐT755B nối tiếp đường DHA 02 thôn 6 Đăng Hà, xã Phước Sơn. Đây là dự án hạ tầng sử dụng nguồn vốn Sự nghiệp phát triển đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Gói thầu có giá được phê duyệt là 3.493.892.666 đồng. Đơn vị được lựa chọn trúng thầu chung cuộc là Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương với giá 3.441.767.603 đồng. Phương thức thực hiện thông qua loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai thi công công trình là 150 ngày. Đối chiếu giữa giá gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền giảm giá cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này chỉ đạt 52.125.063 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,49%.

Quyết định số 122/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu bảo dưỡng tuyến đường thôn 2 Đăng Hà đi thôn 3 Đăng Hà và tuyến từ đường ĐT755B nối tiếp đường DHA 02 thôn 6 Đăng Hà, xã Phước Sơn. (Nguồn MSC)

Trước khi tiến tới bước phê duyệt kết quả chung cuộc, công tác lập kế hoạch và mời thầu đã được triển khai thông qua Quyết định số 113/QĐ-VP ngày 11/5/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 115/QĐ-VP ngày 14/05/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử, đều do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phước Sơn ký ban hành. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng ghi nhận có 2 đơn vị tham gia dự thầu. Tuy nhiên, sau các bước thẩm định và chấm thầu từ tổ chuyên gia, đối thủ cạnh tranh đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương tiến thẳng vào vòng xếp hạng và trúng thầu.

Công ty TNHH Một thành viên Trương Vương, có địa chỉ trụ sở đặt tại số 1452 Đường Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 57 gói thầu, trong đó trúng 41 gói, trượt 13 gói, 2 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 327.678.011.786 đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hành lang pháp luật hiện hành quy định rất rõ nghĩa vụ bảo đảm hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư đối với từng đồng vốn ngân sách. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã nhấn mạnh yêu cầu triệt tiêu các biểu hiện cài cắm tiêu chí cục bộ trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế nhà thầu, kiên quyết chống thất thoát và lãng phí. Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 cũng đã hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện nghiêm túc giải pháp tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Điều 6 Luật Đấu thầu và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi. Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

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