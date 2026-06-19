Tây Ninh: Gói thầu cấp nước tại xã Đức Huệ đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 3,7%

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 19/05/2026, Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ ban hành Quyết định số 282/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng Nâng cấp, sửa chữa các trạm cấp nước trên địa bàn xã Đức Huệ. Đây là gói thầu thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn ngân sách xã và được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Theo quyết định đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Vũ Hưng.

Quyết định số 282/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cuộc cạnh tranh của 4 nhà thầu

Thống kê từ biên bản mở thầu ghi nhận sự cạnh tranh quyết liệt khi có tới 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Danh sách các đơn vị tham gia bao gồm Công ty TNHH Việt Thanh Sơn, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Vũ Hưng, Liên danh Nâng cấp sửa chữa các trạm cấp nước và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Hạ tầng An Phát. Việc một dự án quy mô cấp xã tại Tây Ninh thu hút được nhiều doanh nghiệp cùng tham gia tranh tài minh chứng cho sự minh bạch, cởi mở của Mạng đấu thầu quốc gia, tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Kết quả cuối cùng, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Vũ Hưng đã xuất sắc vượt qua 3 đối thủ để chính thức trúng thầu với mức giá 7,778 tỷ đồng. So với giá gói thầu ban đầu được phê duyệt là 8,083 tỷ đồng, mức giá trúng thầu này mang lại tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3,77% cho ngân sách nhà nước, tương đương số tiền giảm giá khoảng 304 triệu đồng. Trong bối cảnh đầu tư công hiện nay, đây là tỷ lệ tiết kiệm được đánh giá ở mức tốt, thể hiện tính hiệu quả trong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu của địa phương.

Lỗi trượt thầu của các đối thủ

Đằng sau kết quả trúng thầu của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Vũ Hưng là một quá trình chấm thầu nghiêm ngặt, rạch ròi từ phía tổ chuyên gia. Báo cáo đánh giá E-HSDT số 82/BC-UCP ngày 14/05/2026 đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân khiến 3 đối thủ đồng loạt bị loại ở các bước đánh giá khác nhau.

Đầu tiên là trường hợp của Liên danh Nâng cấp sửa chữa các trạm cấp nước bị đánh giá không đạt ngay từ bước kiểm tra tính hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm. Dữ liệu trích xuất cho thấy nhà thầu này nộp thỏa thuận liên danh trên hệ thống nhưng lại bỏ sót bảng phân chia khối lượng công việc cụ thể của từng thành viên. Đồng thời, liên danh cũng không cung cấp giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm theo quy định.

Sự thiếu sót của liên danh này còn bộc lộ rõ ở năng lực tài chính khi không đính kèm tài liệu chứng minh nghĩa vụ kê khai và nộp thuế, thiếu thuyết minh báo cáo tài chính các năm 2024 và 2025. Ở tiêu chí kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, các thành viên liên danh có kê khai hợp đồng nhưng không đính kèm các phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán hay tài liệu chứng minh loại và cấp công trình. Để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, ngày 06/05/2026, chủ đầu tư đã ban hành Công văn số 211/CV-BQLDA yêu cầu làm rõ E-HSDT, nhưng nhà thầu hoàn toàn không có phản hồi và không đính kèm tài liệu bổ sung.

Tiếp đến, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Hạ tầng An Phát dù vượt qua bước đánh giá năng lực kinh nghiệm nhưng lại bộc lộ nhiều điểm yếu chí mạng ở giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công. Cụ thể, nhà thầu này thiếu bản vẽ biện pháp thi công cho hàng loạt hạng mục trọng yếu như phần khoan ống qua lộ, phần hố van, đấu nối cấp nước hiện hữu, trụ đỡ ống và phần cọc biển báo.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Hạ tầng An Phát không thuyết minh được tính phù hợp giữa tiến độ thi công với kế hoạch huy động nguồn lực, không có biểu đồ cung ứng vật tư, không có sơ đồ hệ thống quản lý dự án. Về mặt an toàn lao động và vệ sinh môi trường, nhà thầu thiếu kế hoạch tổng hợp về an toàn theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP, đồng thời không tổ chức bộ máy quản lý phòng chống cháy nổ tại công trường.

Nhà thầu thứ ba là Công ty TNHH Việt Thanh Sơn cũng vấp phải các lỗi kỹ thuật đặc biệt nghiêm trọng. Dù có nộp thuyết minh biện pháp thi công nhưng nhà thầu lại bỏ quên các biện pháp quan trọng như thi công bê tông nền đá hoàn trả mặt bằng, lát hoàn trả nền gạch Terrazo hay mặt đường bê tông nhựa nguội.

Đáng chú ý, các bản vẽ minh họa cho phần khoan ống ngầm qua lộ, hố van, trụ đỡ ống của đơn vị này hoàn toàn không thể hiện được trình tự, cách thức và mặt bằng bố trí thiết bị, vật tư thi công cụ thể. Biểu đồ vật tư của doanh nghiệp cũng không có kế hoạch huy động bê tông nhựa, đai neo ống và đồng hồ lưu lượng. Tương tự đối thủ, Công ty TNHH Việt Thanh Sơn cũng không có kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo luật định, dẫn đến việc bị tổ chuyên gia đánh giá không đạt về mặt kỹ thuật.

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Sự chuẩn bị hồ sơ sơ sài, thiếu sót các tài liệu kỹ thuật cơ bản của 3 đối thủ đã nhường lại sân chơi cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Vũ Hưng, đơn vị duy nhất đáp ứng toàn bộ các yêu cầu khắt khe của E-HSMT.

Hồ sơ pháp lý ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Vũ Hưng (MSDN: vn0313747015), có trụ sở tại 440/54 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP HCM. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 04/2016, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực xây lắp, tư vấn và cung cấp hàng hóa, người đại diện pháp luật là Nguyễn Tịnh Vũ

Lịch sử đấu thầu cho thấy đơn vị này sở hữu bề dày kinh nghiệm đáng chú ý tính đến tháng 06/2026 đã tham gia khoảng 41 gói thầu và trúng tới 31 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 105,745 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò độc lập khoảng 68,209 tỷ đồng, với vai trò liên danh đạt khoảng 37 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của đơn vị này duy trì ở mức 95,8%.

Góc nhìn từ chuyên gia

Phân tích về kết quả của gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đánh giá việc một dự án hạ tầng thu hút 4 nhà thầu cạnh tranh trực tiếp qua mạng là tín hiệu rất tích cực đối với môi trường đấu thầu công. Kết quả tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 3,77% là con số thực chất, mang lại lợi ích trực tiếp cho địa phương, đồng thời ghi nhận nỗ lực điều hành minh bạch của Ban Quản lý dự án xã Đức Huệ. Việc các nhà thầu trượt thầu do các lỗi cơ bản về bản vẽ kỹ thuật, an toàn lao động, hoặc từ chối làm rõ hồ sơ cho thấy năng lực lập hồ sơ dự thầu của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, cần được chấn chỉnh nghiêm túc.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương nhận định quá trình đánh giá E-HSDT tại gói thầu này phản ánh đúng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Việc tổ chuyên gia rà soát chi tiết từng bản vẽ thi công, từng chứng chỉ an toàn lao động và kiên quyết loại bỏ các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu cơ bản là hành động bảo vệ chất lượng công trình tương lai. Quy trình đánh giá sát sao, tuân thủ đúng quy định pháp luật trong gói thầu này là một minh chứng rạch ròi, loại bỏ những hồ sơ không đủ độ tin cậy để chọn ra nhà thầu có năng lực thực sự, đảm bảo từng đồng vốn đầu tư công đều được sử dụng hiệu quả và an toàn.