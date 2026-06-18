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Sở Y tế TP HCM xử phạt loạt nhà thuốc vi phạm trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Nhiều cơ sở kinh doanh dược phẩm tại TP HCM bị phạt tiền và tước giấy phép do bán dược liệu sơ chế không đạt tiêu chuẩn và vi phạm các quy định về nhãn mác...

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa công khai danh sách các cơ sở dược, mỹ phẩm vi phạm với những lỗi gây lo ngại cho sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang (địa chỉ 9/261 Xa lộ Hà Nội, phường Linh Xuân, TP HCM) bị phạt 70 triệu đồng.

Lý do xử phạt: Do mua, bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Lô dược liệu Bạch linh số lô C240914, ngày sản xuất 14/9/2024, hạn dùng 13/9/2029; nhà sản xuất: Zongshan Jianhe Traditional Chinese Medicine co.,Ltd - China; nhà nhập khẩu: Công ty TNHH Đông dược Trường Giang, địa chỉ 194/20 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Bình, TP HCM không đạt chỉ tiêu "Mất khối lượng do làm khô" theo Dược điển Việt Nam V).

Ngành y tế TP HCM mạnh tay với dược liệu và thuốc hết hạn vi phạm. Ảnh minh hoạ

Ngành y tế TP HCM mạnh tay với dược liệu và thuốc hết hạn vi phạm. Ảnh minh hoạ

Ngoài tiền phạt, cơ sở này còn bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược số 7253/CCHN-D-SYT-HCM của bà Dương Thanh Thảo trong thời hạn 4,5 tháng và buộc tiêu hủy toàn bộ lô dược liệu vi phạm.

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Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt hành chính Công ty TNHH Đông Dược Trường Giang. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Trà Thảo Dược Thanh Bình (địa chỉ 119/24 Bùi Quang Là, phường An Hội Tây, TP HCM) bị xử phạt 28,5 triệu đồng do nhiều vi phạm như:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật;

Không niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam hoặc niêm yết không đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược;

Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật;

Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ sở này còn buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông đối với 14 sản phẩm dược liệu, gồm: Hà thủ ô đỏ (Phiến mỏng), Hạ khô thảo, Bạch linh, Đỗ trọng (hàng tuyển), Ngũ gia bì, Đẳng sâm, Đương quy (Phiến trung tâm), Ngải cứu, Bạch tật lê, Đinh hương, Bạc hà, Trần bì, Đại táo, Kinh giới; Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định pháp luật.

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Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt hành chính Công ty TNHH Trà Thảo Dược Thanh Bình. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Cửa hàng thuốc thành phẩm Y học cổ truyền Cẩm Hưng (C41, C42 tầng hầm, Trung tâm thương mại dịch vụ An Đông, 34-36 An Dương Vương, phường An Đông, TP HCM) bị xử phạt 8 triệu đồng, do: Chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất; Bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; Không lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan đến lô thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian phải lưu giữ theo quy định của pháp luật. Cơ sở này còn bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề.

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Sở Y tế TP HCM công khai xử phạt hành chính Cửa hàng thuốc thành phẩm Y học cổ truyền Cẩm Hưng. Ảnh chụp màn hình

Tương tự, Cửa hàng thuốc y học cổ truyền Xuân Thành tại đường Nguyễn Thị Nhỏ bị xử phạt 4 triệu đồng vì chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn quy định và bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề.

Ngoài ra, Hộ kinh doanh Cửa hàng dược liệu An Quốc Thái tại đường Trần Hưng Đạo bị xử phạt 2 triệu đồng do kinh doanh mẫu dược liệu Đảng Sâm không đạt chỉ tiêu “Mất khối lượng do làm khô” theo Dược điển Việt Nam.

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