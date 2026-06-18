Công ty Diên Hồng trúng gói thầu trường học hơn 11 tỷ đồng tại Đồng Tháp

BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 vừa phê duyệt cho Công ty TNHH Xây dựng Diên Hồng trúng gói thầu hơn 11 tỷ đồng tại dự án Trường Tiểu học Phú Thành A2.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 (tỉnh Đồng Tháp) vừa ban hành Quyết định số 175/QĐ-QLDAĐTXDKV1 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06: Thi công xây dựng 08 phòng học, nhà đa năng và hạng mục phụ thuộc dự án Trường Tiểu học Phú Thành A2.

Theo quyết định do Giám đốc Trần Thanh Vũ ký, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Diên Hồng. Gói thầu xây lắp này sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (vốn xổ số kiến thiết) với giá dự toán được phê duyệt là 11.037.884.000 đồng.

Sau quá trình đấu thầu rộng rãi qua mạng, Công ty TNHH Xây dựng Diên Hồng trúng thầu với giá 11.002.119.541 đồng. Đáng chú ý, biên độ giảm giá giữa giá dự toán và giá trúng thầu thực tế chỉ chênh lệch 35.764.459 đồng. Đây là con số tiết kiệm ngân sách ở mức khiêm tốn, chỉ tương đương khoảng 0,32% cho một dự án hạ tầng giáo dục tại khu vực.

Nhà thầu bỏ giá thấp hơn 820 triệu đồng bị loại ở bước kỹ thuật

Dữ liệu từ biên bản mở thầu qua mạng cho thấy cuộc thầu có sự tham gia của 02 nhà thầu độc lập. Đối thủ của đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Công nghiệp Xây dựng Toàn Thành.

Xét về phương án tài chính, nhà thầu Toàn Thành đưa ra mức giá dự thầu ban đầu là 11.380.033.205 đồng, cùng chính sách giảm giá 10%. Biện pháp này kéo giá dự thầu sau giảm giá của Toàn Thành xuống còn 10.177.163.695 đồng.

Trên khía cạnh số liệu, giá dự thầu sau giảm giá của nhà thầu Toàn Thành thấp hơn giá của đơn vị trúng thầu (Công ty Diên Hồng) tới hơn 820 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi thế về giá của Công ty Toàn Thành đã không thể cụ thể hóa. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 65/2026/BC-ĐT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long lập ngày 29/5/2026, nhà thầu Toàn Thành bị loại từ vòng đánh giá kỹ thuật.

Báo cáo chỉ rõ hồ sơ của nhà thầu Toàn Thành không đáp ứng hàng loạt tiêu chí kỹ thuật quy định trong E-HSMT. Cụ thể là các tiêu chí: 1.9, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23 và 2.3 tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Chân dung nhà thầu Diên Hồng và đặc trưng bỏ giá

Được biết, Công ty TNHH Xây dựng Diên Hồng (MSDN: 1400636761, trụ sở tại Phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) là đơn vị quen mặt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tính đến ngày 14/6/2026 ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 124 gói thầu công, trúng 45 gói với tổng giá trị tích lũy đạt hơn 570 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò độc lập chiếm hơn 427 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu so với giá dự toán trong lịch sử của nhà thầu này luôn ở mức cao: 94,01%. Kịch bản trúng thầu sát nút tại dự án Trường Tiểu học Phú Thành A2 tiếp tục thể hiện đặc trưng bỏ giá này của nhà thầu Diên Hồng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương cho biết, hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành không có quy định cấm việc nhà thầu trúng thầu sát giá dự toán, miễn là toàn bộ quy trình chấm thầu tuân thủ đúng trình tự và nhà thầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật lẫn tài chính.

"Dù vậy, hiệu quả kinh tế và tính tối ưu hóa dòng vốn vẫn là một trong những nguyên tắc cốt lõi của hoạt động đầu tư công được nhà nước chú trọng", Luật sư Hương chia sẻ.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, mục đích cốt lõi của đấu thầu qua mạng là nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho ngân sách.

Khi một gói thầu rộng rãi kết thúc với tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%, việc dư luận và các cơ quan truyền thông đặt câu hỏi về tính tối ưu của dòng vốn ngân sách tại địa phương là điều dễ hiểu. Việc giám sát chặt chẽ tiến trình này là cần thiết nhằm hướng tới sự công khai, minh bạch trong sử dụng nguồn lực công sản.