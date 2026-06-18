[INFOGRAPHIC] Sony Inzone H6 Air, nghe game hay cả nghe nhạc

Sony Inzone H6 Air mang đến làn gió mới cho thị trường tai nghe gaming với thiết kế open-back, trọng lượng chỉ 199g, driver thừa hưởng từ MDR-MV1.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
Dù thua lỗ gần 9 tỷ USD, SpaceX vẫn lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD, cho thấy sức mạnh của tầm nhìn và niềm tin trong quản trị doanh nghiệp.
Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.
Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.
Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.
Dù bếp từ ngày càng phổ biến nhờ sự hiện đại và tiết kiệm năng lượng, bếp gas vẫn được nhiều gia đình lựa chọn vì tính linh hoạt và quen thuộc.
AI đang mở ra kỷ nguyên di sản số, giúp lưu giữ giọng nói, ký ức và câu chuyện của người thân, tạo cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.
Toyota vẫn chưa ra mắt Toyota Fortuner 2027, nhưng một chiếc Fortuner diện mạo hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của giới mê xe.
Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng, Audi Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục khi cần thiết.
Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?
Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.
Kodak Charmera Millennium Edition vừa ra mắt với thiết kế Y2K mới lạ, bộ lọc ảnh độc đáo và sức hút sưu tầm khiến giới trẻ săn đón.
Sau hơn 6 năm có mặt trên thị trường kể từ năm 2019, Toyota Raize đang dần bước đến giai đoạn cuối vòng đời và nhiều khả năng sẽ sớm có thế hệ hoàn toàn mới.
Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.
Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.
Sau cuộc tranh cãi với mẹ liên quan đến ChatGPT trong chuyến du lịch Nhật Bản, một nam sinh Mỹ mất tích nhiều ngày đã được tìm thấy tử vong gần Kyoto.
Geely Coolray sở hữu mức giá rẻ và được dự đoán sẽ gây áp lực lớn lên Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
Từ ảnh căn cước công dân đến thẻ ngân hàng, những dữ liệu tưởng chừng vô hại đang trở thành “chìa khóa” để tội phạm mạng thực hiện các chiêu trò lừa đảo.