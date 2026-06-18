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[INFOGRAPHIC] Sony Inzone H6 Air, nghe game hay cả nghe nhạc

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Sony Inzone H6 Air, nghe game hay cả nghe nhạc

Sony Inzone H6 Air mang đến làn gió mới cho thị trường tai nghe gaming với thiết kế open-back, trọng lượng chỉ 199g, driver thừa hưởng từ MDR-MV1.

Thiên Trang (TH)
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#Sony Inzone #tai nghe gaming #H6 Air #open-back #âm thanh chất lượng

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