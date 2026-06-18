[GALLERY] Startup AI y tế 5,3 tỷ USD được NVIDIA và Eli Lilly rót vốn

Từ công cụ ghi chép cho bác sĩ, Abridge đang tham vọng trở thành hạ tầng AI của ngành y tế khi nhận vốn từ NVIDIA và Eli Lilly, đạt định giá 5,3 tỷ USD.