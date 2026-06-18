Trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cấp cơ sở tại Đồng Nai trong quản lý vốn ngân sách [Kỳ 3]

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, việc ghi nhận tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 55,7 tỷ đồng cùng tần suất trúng thầu liên tục tại các chủ đầu tư quen thuộc của Công ty TNHH Kiến trúc Sài Gòn BIM không phải là một hiện tượng cá biệt hiếm gặp trong bức tranh toàn cảnh về mua sắm công hiện nay. Tuy nhiên, nó lại là một trường hợp nghiên cứu điển hình vô cùng giá trị để thực tiễn quản lý soi chiếu lại trách nhiệm của những cá nhân đang nắm giữ quyền quyết định cao nhất đối với dòng vốn ngân sách Nhà nước: Các chủ đầu tư và người đứng đầu cơ quan quản lý.
Trách nhiệm tối cao thuộc về người ký duyệt
Thực tiễn hoạt động đấu thầu nhiều năm qua đã chỉ ra một sự thật rằng, đơn vị tư vấn lập hồ sơ hay bên mời thầu thực chất chỉ là những chủ thể thực thi các quy trình chuyên môn mang tính kỹ thuật. Người nắm giữ cán cân quyền lực, trực tiếp đặt bút ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu và cuối cùng là ký quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu chính là Chủ đầu tư.
Rà soát lại tại các gói thầu mà doanh nghiệp Kiến trúc Sài Gòn BIM trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm "nhỏ giọt", ví dụ tiêu biểu như tại Bưu điện tỉnh Bình Phước (trúng 16/16 gói, tỷ lệ tiết kiệm 0,41%) hay tại UBND xã Bù Gia Mập cũ (trúng 4/4 gói, tỷ lệ tiết kiệm 0,97%), trách nhiệm giải trình đầu tiên, trực tiếp và cao nhất bắt buộc phải thuộc về những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị này. Trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia đang tập trung vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt là khi các tỉnh thành đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, thích ứng với các quy hoạch địa giới hành chính mới, việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm từng đồng ngân sách Nhà nước vừa là mệnh lệnh chính trị, vừa là yêu cầu pháp lý tối thượng.
Hành lang pháp lý nghiêm khắc từ Chỉ thị của Thủ tướng
Nhận thức rõ thực trạng này, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã phát đi một thông điệp vô cùng mạnh mẽ, mang tính bước ngoặt về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả, và đặc biệt là nâng cao trách nhiệm giải trình trong công tác đấu thầu. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các bộ ngành, địa phương, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước cấp trên trực tiếp về toàn bộ kết quả đấu thầu diễn ra tại đơn vị mình quản lý.
Nhận định về hệ thống chế tài và trách nhiệm này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) đưa ra góc nhìn: "Căn cứ theo tinh thần của Chỉ thị 12/CT-TTg và các hướng dẫn tại Công văn 5557 của Bộ Tài chính, hành lang pháp lý hiện nay không còn chỗ cho tư duy 'hạ cánh an toàn' hay lối mòn đùn đẩy trách nhiệm cho các đơn vị tư vấn đấu thầu. Khi một Chủ đầu tư quyết định đặt bút phê duyệt một kết quả đấu thầu mà ở đó các số liệu chỉ ra tỷ lệ tiết kiệm liên tục siêu thấp trong nhiều năm, chỉ duy nhất một nhà thầu quen tham gia và trúng thầu, thì Chủ đầu tư đó tuyệt đối không thể nói mình vô can hay không biết. Trách nhiệm giải trình đòi hỏi người đứng đầu phải công khai trả lời được các câu hỏi hóc búa từ cơ quan thanh tra: Tại sao một dự án sử dụng vốn Nhà nước lại không thu hút được nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh? Pháp luật quy định rất rõ, nếu để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn vốn công do hành vi buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không chỉ đối mặt với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc mà còn có thể bị cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự về các tội danh liên quan đến vi phạm quy định quản lý kinh tế".
Để chấm dứt dứt điểm tình trạng tổ chức đấu thầu mang tính chất "hình thức", nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ biến các cuộc đấu thầu thành sân chơi riêng của một số nhà thầu quen mặt, giải pháp căn cơ và cấp bách nhất hiện nay là phải siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các gói thầu có dấu hiệu tỷ lệ tiết kiệm thấp bất thường. Song song với việc xử lý vi phạm, các cơ quan hữu quan cũng cần tích cực khích lệ, biểu dương các đơn vị chủ đầu tư làm tốt vai trò của mình, tạo ra được môi trường đấu thầu có tỷ lệ tiết kiệm cao, thu hút được sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều nhà thầu độc lập. Chỉ khi hệ thống quản lý thực sự gắn chặt kết quả tiết kiệm ngân sách với năng lực điều hành, lấy đó làm thước đo đánh giá thi đua và bổ nhiệm của người đứng đầu, thì những mục tiêu minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế cốt lõi của Luật Đấu thầu mới thực sự thấm sâu và đi vào đời sống thực tiễn.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU THEO CHỈ THỊ 12 CỦA THỦ TƯỚNG
Công tác quản lý đấu thầu mua sắm công luôn được xác định là một trong những lĩnh vực trọng yếu, tiềm ẩn vô số rủi ro về tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và gây lãng phí nguồn vốn đầu tư công của Nhà nước. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phải lập tức siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026. Ngay sau đó, sự ra đời của các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết, điển hình như Công văn 5557 của Bộ Tài chính, đã tiếp thêm sức mạnh cho công cuộc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu trên bình diện toàn quốc.
Tinh thần cốt lõi và thông điệp mạnh mẽ nhất của Chỉ thị 12/CT-TTg chính là đề cao tuyệt đối "trách nhiệm giải trình" và kiên quyết "xử lý nghiêm minh người đứng đầu". Chỉ thị yêu cầu đích danh người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hành chính, các Chủ đầu tư phải trực tiếp lãnh đạo, sát sao chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi khâu trong công tác đấu thầu thuộc phạm vi mình quản lý. Điều này đồng nghĩa với việc, Chủ đầu tư không thể giữ thái độ đứng ngoài cuộc, phó mặc hoàn toàn sinh mệnh và chất lượng của gói thầu cho các công ty tư vấn bên ngoài hay các ban quản lý dự án trực thuộc. Mọi khâu từ việc phê duyệt dự toán, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, cho đến bước cuối cùng là phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được tổ chức soi xét kỹ lưỡng trên lăng kính tối thượng là bảo vệ lợi ích Nhà nước, chống thất thoát.
Đặc biệt đối với hiện tượng các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm quá thấp, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần với một bến đỗ là nhà thầu quen thuộc, Chỉ thị 12 yêu cầu các cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phải ngay lập tức đưa các dự án này vào tầm ngắm, chủ động tiến hành kiểm tra đột xuất, thanh tra chuyên đề để làm rõ bản chất. Việc xem xét và xử lý vi phạm phải được thực hiện một cách triệt để với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Nếu quá trình rà soát phát hiện có dấu hiệu cấu kết, thông đồng giữa nhà thầu tham gia, đơn vị tư vấn đấu thầu và các cán bộ thuộc cơ quan chủ đầu tư nhằm mục đích bòn rút ngân sách quốc gia, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an điều tra để khởi tố, xử lý hình sự.
Bên cạnh việc thiết lập các chế tài xử phạt nặng mang tính răn đe, các quy định pháp luật mới nhất cũng đặc biệt chú trọng đầu tư vào giải pháp công nghệ, bắt buộc đẩy mạnh tỷ lệ đấu thầu qua mạng nhằm mục đích hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan của con người vào quá trình phát hành và nộp hồ sơ. Các thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá năng lực, và kết quả trúng thầu đều phải được công khai, minh bạch hóa trên nền tảng dữ liệu dùng chung. Sự công khai này đảm bảo rằng không chỉ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, mà toàn thể cơ quan báo chí và nhân dân đều có thể thực hiện quyền giám sát tối cao. Sự cộng hưởng chặt chẽ giữa hành lang pháp lý nghiêm minh, ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại và sự quyết liệt, trong sạch của người đứng đầu chính là chiếc chìa khóa vàng để làm sạch toàn diện môi trường đấu thầu quốc gia.