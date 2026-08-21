Phú Thọ giảm 1.206 cơ sở giáo dục, có xã chỉ còn 2 trường

Sau sắp xếp, Phú Thọ còn 655 cơ sở giáo dục, giảm 1.206 đầu mối; riêng xã Long Cốc chỉ còn 2 trường nhưng vẫn duy trì 6 phân hiệu.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án, toàn tỉnh hiện có 1.861 cơ sở giáo dục; sau sắp xếp còn 655 cơ sở, giảm 1.206 đầu mối, tương đương 64,8%. Hệ thống sau sắp xếp có 1.204 phân hiệu và 701 điểm trường.

Mỗi xã cơ bản có một trường ở từng cấp học

Đối với khối cơ sở giáo dục thuộc UBND xã, phường, số trường giảm từ 1.698 xuống 516 trường. Trong đó, 650 trường mầm non còn 155 trường; 439 trường tiểu học còn 171 trường; 391 trường THCS còn 168 trường và 218 trường liên cấp tiểu học - THCS còn 22 trường.

Định hướng chung là việc sắp xếp trường mầm non, tiểu học và THCS được thực hiện trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã. Cơ bản mỗi xã có một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS công lập hoặc một trường mầm non và không quá hai trường phổ thông liên cấp.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu việc tổ chức lại mạng lưới phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa bàn, không sắp xếp cơ học, chạy theo mục tiêu giảm đầu mối bằng mọi giá.

Theo đó, phương án phải bảo đảm không tạo thêm rào cản về khoảng cách, chi phí đi học, nhất là đối với học sinh ở vùng khó khăn. Cơ sở vật chất hiện có về cơ bản tiếp tục được sử dụng dưới hình thức trường chính, phân hiệu hoặc điểm trường.

Sau khi tính toán các yếu tố đặc thù, Phú Thọ cho phép bố trí tăng thêm 73 trường so với mô hình cơ bản, gồm 7 trường mầm non, 32 trường tiểu học, 29 trường THCS và 5 trường liên cấp tiểu học - THCS.

Số trường sau sắp xếp vì vậy có sự khác nhau giữa các xã, phường. Phường Vĩnh Phúc và phường Phúc Yên cùng có 7 trường, là hai địa phương có nhiều trường nhất. Tiếp đó, phường Hòa Bình, phường Việt Trì và xã Thanh Sơn mỗi địa phương có 6 trường.

Có 12 xã, phường còn 5 trường; 32 địa phương còn 4 trường, trong khi phần lớn, với 98 xã, phường, được tổ chức còn 3 trường.

Đáng chú ý, xã Long Cốc là địa phương có số trường ít nhất, chỉ còn 2 trường, giảm từ 8 trường trước sắp xếp. Tuy nhiên, địa phương này vẫn được bố trí 6 phân hiệu.

Việc giảm đầu mối trường học vì vậy không đồng nghĩa với việc thu hẹp tương ứng các địa điểm tổ chức dạy học.

Các địa bàn được xem xét duy trì thêm trường gồm khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; nơi dân cư phân tán, giao thông không thuận lợi; khoảng cách giữa các điểm tổ chức dạy học trên 20 km hoặc trường dự kiến sau sắp xếp có quy mô từ 100 lớp trở lên.

Một số trường THCS có vai trò nòng cốt về chất lượng cũng được tính tới nhằm tiếp tục phát huy nguồn lực đã đầu tư.

Cơ bản giữ ổn định mạng lưới THPT

Đối với bậc THPT, Phú Thọ xác định cơ bản giữ ổn định mạng lưới trường học.

Toàn tỉnh hiện có 100 trường THPT, sau sắp xếp còn 91 trường, giảm 9 trường, tương đương 9%. Khối giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm từ 33 trung tâm xuống 23 trung tâm.

Theo phương án, mạng lưới THPT hiện nay cơ bản phù hợp với phân bố dân cư, địa bàn tuyển sinh và điều kiện đi lại.

Trường THPT Việt Trì.

Trong khi đó, tỷ lệ học sinh THPT ngoài công lập năm học 2026-2027 dự kiến chỉ khoảng 9,7%; số học sinh hoàn thành THCS giai đoạn 2026-2030 tiếp tục tăng. Vì vậy, nếu giảm mạnh số trường THPT có thể dẫn đến quá tải và gia tăng áp lực tuyển sinh lớp 10.

Các trường THPT được xem xét sắp xếp khi có quy mô dưới 18 lớp, nguồn tuyển hạn chế, khả năng tăng quy mô thấp; đồng thời khoảng cách tới trường dự kiến sáp nhập không quá 20 km và giao thông thuận lợi.

Một số trường quy mô nhỏ vẫn được giữ ổn định do yếu tố đặc thù. Trường THPT Mường Chiềng có 15 lớp nhưng cách trường THPT gần nhất khoảng 50 km. THPT Yên Hòa và THPT Lũng Vân cùng có 9 lớp cũng được giữ để nghiên cứu, xem xét tổ chức thành trường phổ thông nội trú THCS và THPT khi đủ điều kiện.

Phương án xác định những trường hợp đã rõ, đủ điều kiện và có sự đồng thuận sẽ triển khai ngay. Những cơ sở cần thêm thời gian chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, địa điểm học tập hoặc có yếu tố đặc thù sẽ thực hiện theo lộ trình cụ thể, tiếp tục triển khai khi đủ điều kiện.

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