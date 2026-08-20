Phú Thọ đưa ra 3 phương án sắp xếp mạng lưới trường học

Phú Thọ đang xem xét 3 phương án sắp xếp 1.861 cơ sở giáo dục, với mức giảm từ 47,4% đến 68,4% số đầu mối. Phương án 3 được đề xuất lựa chọn.

Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ vừa có Tờ trình số 830-TTr/ĐU về 3 phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, phương án 3 được đề xuất lựa chọn nhằm vừa thực hiện yêu cầu tinh gọn đầu mối, vừa phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Ảnh minh họa.

Từ sau sắp xếp, Phú Thọ hiện có 1.861 cơ sở giáo dục, thuộc nhóm có mạng lưới giáo dục lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh còn 639 điểm trường, trong đó có những trường quy mô nhỏ, phân tán, gây khó khăn cho quản lý và sử dụng nguồn lực.

Theo tờ trình, phương án 1 thực hiện theo định hướng chỉ đạo ban đầu của Chính phủ, với yêu cầu khối trường thuộc UBND xã, phường giảm tối thiểu 30%; tại địa bàn thuận lợi có thể giảm khoảng 50%.

Đối với THPT, chỉ xem xét sáp nhập các trường dưới 18 lớp, khoảng cách dưới 25km và ít dư địa phát triển. Dự kiến có 8 trường THPT tại khu vực Hòa Bình được sắp xếp.

Theo phương án này, số cơ sở giáo dục giảm từ 1.861 xuống 979 đơn vị, giảm 882 đầu mối, tương đương 47,4%. Khoảng 3.526 nhân sự chịu tác động.

Ưu điểm của phương án là mức độ tác động đến đội ngũ thấp hơn hai phương án còn lại. Tuy nhiên, hạn chế là chưa bám sát các định hướng mới nhất của Trung ương.

Trường THPT Quang Trung, một ngôi trường mới thành lập ở Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hinh

Phương án 2 thực hiện triệt để định hướng mới của Trung ương, theo đó mỗi xã, phường cơ bản có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS hoặc 1 trường phổ thông nhiều cấp học.

Đối với THPT, các trường dưới 24 lớp tại khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và dưới 21 lớp tại khu vực Hòa Bình được xem xét sáp nhập, dự kiến giảm 19 trường.

Nếu thực hiện, toàn tỉnh còn 586 cơ sở giáo dục, giảm 1.275 đầu mối, tương đương 68,4%. Khoảng 9.528 nhân sự chịu tác động.

Tuy nhiên, phương án này có thể hình thành 35 trường trên 100 lớp, quy mô từ 6.000 đến gần 9.000 học sinh; một số trường có tới 10 phân hiệu, điểm trường. Điều này tạo áp lực lớn cho công tác quản trị và tổ chức hoạt động giáo dục.

Phương án 3 được xây dựng trên cơ sở thực hiện định hướng tinh gọn của Trung ương nhưng có điều chỉnh theo điều kiện thực tế của Phú Thọ và được đề xuất lựa chọn.

Theo phương án này, tỉnh duy trì trường phổ thông nội trú tại 5 xã miền núi có địa bàn rộng; bố trí thêm trường tại 4 phường trung tâm có quy mô rất lớn, từ 150 đến hơn 200 lớp, nhằm hạn chế việc hình thành các trường quá tải.

Tỉnh cũng dự kiến duy trì 22 trường THCS chất lượng cao làm nòng cốt chuyên môn. Với khối THPT, chỉ sáp nhập 12 trường quy mô nhỏ, có khoảng cách gần.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 609 cơ sở giáo dục, giảm 1.252 đầu mối, tương đương 67,3%.

Theo đánh giá, phương án 3 có mức độ tinh gọn gần tương đương phương án 2 nhưng hạn chế việc hình thành các trường "siêu lớn", đồng thời tính đến điều kiện đi lại của học sinh vùng khó khăn và yêu cầu duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Việc sắp xếp dự kiến được triển khai từ năm học 2026-2027 đối với những cơ sở đủ điều kiện và đạt sự đồng thuận, thay vì chờ đến năm 2030.

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