Xe buýt cháy trên phố Hà Nội: Siết chặt an toàn vận tải công cộng

Sau vụ cháy xe buýt trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện và tập huấn phòng cháy nổ để đảm bảo an toàn giao thông.

Sau vụ cháy xe buýt xảy ra trên phố Lý Thường Kiệt sáng ngày 16/5, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo công văn, trong sáng ngày 16/5, xe buýt tuyến 03A biển kiểm soát 29B-193.15 đã xảy ra cháy khi lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt theo chiều Gia Lâm - Giáp Bát.

Dù vụ cháy xe buýt không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến tâm lý hành khách đi xe buýt.

Xe buýt tuyến 03A biển kiểm soát 29B-193.15 đã xảy ra cháy khi lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh tienphong.vn

Trước sự việc trên, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội quán triệt nghiêm công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, các đơn vị phải rà soát, kiểm tra nghiêm ngặt phương tiện trước khi vận hành; đặc biệt chú trọng các bộ phận như ắc quy, pin, bình khí, hệ thống kỹ thuật an toàn.

Đồng thời thường xuyên bảo dưỡng, thay thế bình cứu hỏa hết hạn trên xe buýt, đoàn tàu, nhà ga, depot, bãi đỗ xe.

Trung tâm cũng yêu cầu tổ chức tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn; niêm yết đầy đủ nội quy, biển cấm lửa, sơ đồ thoát hiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn phòng chống cháy nổ.

Trước đó, vào khoảng 9h50' sáng ngày 16/5, một chiếc xe buýt đang di chuyển trên phố Lý Thường Kiệt (hướng đi Quang Trung – Bà Triệu, thuộc phường Cửa Nam) thì bất ngờ bốc cháy ở phần đuôi xe. Ngọn lửa lan nhanh khiến hành khách và người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an cơ sở nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông qua phố Lý Thường Kiệt để đảm bảo an toàn, giúp giao thông khu vực tương đối ổn định trở lại.