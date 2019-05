Những nốt ruồi may mắn trên khuôn mặt

Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần sở hữu một trong những nốt ruồi may mắn trên mặt dưới đây thì không sớm thì muộn, bạn ắt sẽ giàu có, tiền tiêu không phải lo nghĩ.

Theo nhân tướng học, xem vị trí nốt ruồi mọc cũng có thể đoán được một phần tính cách cũng như sự giàu có trong tương lai của một người. Có nốt ruồi mang điềm báo không tốt lành nhưng cũng có những nốt ruồi may mắn sẽ giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, gặp dữ hóa lành và không sớm thì muộn sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang, sung túc. Dưới đây là những nốt ruồi may mắn trên mặt không nên xóa bỏ:

Nốt ruồi nằm giữa hai lông mày

Trong nhân tướng học, vị trí giữa hai lông mày được gọi là cung Sự nghiệp. Những đặc điểm ở cung này giúp dự đoán về khả năng thăng tiến trên con đường sự nghiệp của một người. Nếu nốt ruồi xuất hiện ở giữa hai lông mày, đặc biệt là nốt ruồi không quá to, cân đối, hình dạng và màu sắc vừa phải thì nốt ruồi này chắc chắn sẽ mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân của nó.

Con trai sở hữu nốt ruồi ở vị trí này dễ dàng có được quyền lực, không sớm thì muộn ắt sẽ gây dựng được cơ đồ hơn người khác. Ngược lại, con gái sẽ có số vượng phu ích tử, là hậu phương vững chắc giúp chồng thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, những người này thường sẽ gặp đôi chút trục trặc về tình yêu, cuộc sống gia đình trước khi sự nghiệp đi lên.

Nốt ruồi ở đuôi lông mày

Những người có nốt ruồi ở đuôi lông mày thường rất thông minh, tiếp thu nhanh. Không chỉ vậy, họ còn là những người rất giỏi ngoại giao, hợp làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt giàu có. Đường tài vận của họ không chỉ suôn sẻ, thuận lợi mà những người sở hữu nốt ruồi ở đuôi lông mày còn rất dễ trúng thưởng, hay được người khác cho tiền.

Nếu là nam, bạn chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội để gây dựng sự nghiệp, không có tiền thì cũng sẽ có quyền. Nếu là nữ, bạn nhất định sẽ đem lại nhiều may mắn, thuận lợi cho công việc của chồng. Mặc dù vậy, nếu nốt ruồi này có thay đổi về màu sắc hoặc to dần theo thời gian, đặc biệt là khi chủ nhân ở độ tuổi 33 - 34 thì cuộc sống hôn nhân của người đó có thể gặp đôi chút trục trặc.

Nốt ruồi nằm giữa mắt và lông mày

Người có nốt ruồi son ở giữa mắt và lông mày thường có nhiều tài lẻ, dễ thành danh trong độ tuổi từ 38 - 40.

Vị trí giữa mắt và lông mày hay còn gọi là cung Điền trạch, giúp bạn định rõ sản nghiệp của mình, chẳng hạn như lúc nào bạn có nhà, lúc nào có chỗ ở, tiền tài tụ hay tán,… Nếu ai có nốt ruồi son ở đây thì người đó thường có nhiều tài lẻ, sở hữu dung mạo hơn người và có tính khí bao dung, độ lượng. Hơn nữa, họ sẽ thành danh trong độ tuổi từ 38 - 40.

Những người có nốt ruồi mọc ở vị trí này nếu lấy được người bạn đời hợp mệnh thì gia đình ắt sẽ êm ấm, hạnh phúc, sự nghiệp của chồng và vợ lên như diều gặp gió, tiền tài tiêu không cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên, theo xem tướng nốt ruồi, họ không nên làm trong ngành bất động sản, chỉ cần chuyên tâm vào lựa chọn ban đầu thì tài lộc không rủ cũng ùn ùn kéo vào nhà.

Nốt ruồi ở huyệt Thái dương

Huyệt Thái dương cho biết các thông tin liên quan tới việc đi lại, du lịch, công tác của một người trong từng giai đoạn của cuộc đời. Nếu có nốt ruồi ở vị trí này, bạn sẽ luôn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong suốt cuộc đời, từ đó mà gặp dữ hóa lành, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, được như ý muốn.

Bạn thích hợp đi làm ăn xa hoặc ra nước ngoài định cư, bởi nếu xuất ngoại, bạn sẽ càng được lợi, phú quý không đếm xuể. Nếu không, bạn nên nhận những vị trí thường phải đi công tác, vì sau mỗi chuyến đi, chắc chắn bạn sẽ thu hoạch được không ít tài chính và dễ thăng tiến trong sự nghiệp hơn.

Nốt ruồi ở đầu mũi

Đầu mũi hay còn được biết đến là cung Tài bạch, giúp nhận định về tài vận, sự nghiệp của một người. Nếu nốt ruồi mọc ở vị trí này thì bạn nên vui mừng vì đó là một trong những nốt ruồi may mắn, mang lại tài lộc, sự may mắn cho người sở hữu nó. Cụ thể, nữ dễ vượng phu ích tử, nam vượng về tài vận, dễ thành danh.

Những người sở hữu nốt ruồi này thường được nhiều người yêu thích và theo đuổi. Tuy nhiên, họ lại không lý trí lắm khi chọn đối tượng để kết hôn, dễ dẫn tới việc chọn sai bạn đời.

Nốt ruồi ở gò má

Người có nốt ruồi ở gò má thường rất giỏi trong việc giao tiếp, ứng xử. Họ có những mối quan hệ rộng rãi, chiếm được cảm tình của nhiều người. Những người này dễ có danh vị và nắm giữ những vị trí quan trọng trong công việc, có tướng làm lãnh đạo. Tuy nhiên, những người này lại rất nhẹ dạ cả tin, dễ bị lừa gạt, bán đứng nên họ cần có người trợ lý hoặc bạn đời tin cậy để cùng hỗ trợ trong công việc, sắp xếp chuyện gia đình.

Nốt ruồi ở môi

Người có nốt ruồi ở môi trên thường thật thà, đối đãi chân thành với người khác, khéo ăn khéo nói và giỏi giao tiếp ứng xử. Những người có nốt ruồi ở vị trí này không mấy khi phải bận tâm về cơm ăn áo mặc, không bao giờ rơi vào cảnh nghèo túng.

Ngược lại, nếu nốt ruồi mọc ở môi dưới, bạn là người coi trọng chữ tín. Trong công việc, họ là một người làm việc rất cẩn thận và tỉ mỉ, từ đó dễ dàng được trọng dụng, đạt được tín nhiệm từ người khác. Cũng chính vì vậy mà những người này thường gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên tin tưởng, cấp dưới kính trọng.

Nốt ruồi ở dưới cằm

Nốt ruồi mọc ở dưới cằm cũng được liệt kê vào danh sách những nốt ruồi may mắn, bởi đây là nốt ruồi báo hiệu sự giàu sang về hậu vận. Những người có nốt ruồi mọc ở vị trí này dễ gặt hái được thành công, tiền thu không hết, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, bất động sản.

Nốt ruồi ở dưới cằm đã rất may mắn nhưng nếu nốt ruồi mọc ở giữa cằm, phúc khí, tài vận của người sở hữu nó càng nhiều hơn. Ngoài ra, nếu nốt ruồi này mọc lông, chứng tỏ bạn sẽ sớm phát tài, gặp dữ hóa lành.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!