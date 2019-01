Sở hữu nốt ruồi này, cả năm 2019 tài vận bùng nổ, giàu sang nghẹt thở

1. Nốt ruồi may mắn nằm giữa mắt và lông mày: Nốt ruồi nằm ở vị trí này còn gọi là nốt ruồi ở mí mắt trên. Trong nhân tướng học, vị trí này được tính là cung Điền Trạch, đây là cung tượng trưng cho số lượng nhà đất, bất động sản thuộc quyền sở hữu cá nhân. Nó cũng thể hiện liệu chủ nhân có thích hợp làm những công việc liên quan đến nhà đất hay bất động sản hay không. Tất nhiên, ở 1 vị trí quan trọng như vậy mà lại có nối ruồi may mắn thì năm 2019 này sẽ là năm cực kì rực rỡ với chủ nhân của nốt ruồi, khi mà bạn không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp, tiền bạc thì thu về đầy tay, đếm cũng không xuể nữa, ít nhất không phải lo lắng về chuyện nhà cửa, tài sản trong năm nay. Nếu bản thân bạn chưa làm trong lĩnh vực bất động sản nhưng tự thấy mình có khả năng thì cũng có thể thử khởi nghiệp, chuyển nghề để đổi vận cho mình. 2. Nốt ruồi may mắn nằm ở huyệt Thái Dương: Huyệt Thái Dương là 1 trong những huyệt vị quan trọng khi xem tướng khuôn mặt, còn được gọi với cái tên khác là cung Thiên Di. Cung Thiên Di đại diện cho vận Dịch Mã tốt hay xấu, cũng có thể nói nếu như nốt ruồi nằm ở vị trí này mà có màu sắc, hình dáng đẹp thì sẽ giúp cho chủ nhân trong năm Kỷ Hợi có những chuyến xuất hành tốt lành, may mắn. Ngoài ra, nốt ruồi may mắn trong năm 2019 nằm ở huyệt Thái Dương còn giúp cho chủ nhân của nốt ruồi công việc thuận lợi, gặp nhiều điều suôn sẻ, cát lành, đạt được những thành tích cao trong công việc. Thậm chí, đây là nốt ruồi báo tình duyên, người độc thân trong năm nay có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Một điều nữa mà nốt ruồi may mắn ở huyệt Thái Dương tiết lộ về vận trình chủ nhân năm 2019, đó là người này có khả năng cao sẽ chuyển công việc đến 1 nơi khác, có thể là 1 tỉnh thành khác, cũng có thể là sang nước ngoài làm việc, nhưng dù sao đó cũng là tin tốt, báo hiệu về con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở của người này. 3. Nốt ruồi may mắn nằm ở đầu mũi: Có thể nhiều độc giả quan tâm đến nhân tướng học không quá lạ lẫm với khái niệm cung Tài Bạch trong nhân tướng. Đây là 1 trong năm cung có liên quan mật thiết đến tài vận của 1 người. Chính vì thế, nếu muốn đoán định vận trình tài lộc năm 2019 của 1 người tốt hay xấu thì hoàn toàn có thể xem tướng mũi của họ mà biết được. Tướng mũi tốt có sống mũi cao, thẳng, đầu mũi tròn, cánh mũi dày, người có tướng mũi như thế này sẽ có nguồn thu nhập dồi dào cả từ công việc chính và công việc phụ. Đặc biệt trong năm Kỷ Hợi, khi xem tướng nốt ruồi, người nào có nốt ruồi may mắn ở đầu mũi thì chứng tỏ công việc của họ đang vô cùng suôn sẻ, thăng tiến ầm ầm, tài lộc cũng theo đó mà tăng lên không ngừng, tiền nhiều không phải lo toan. 4. Nốt ruồi may mắn nằm ở lòng bàn tay: Người xưa thường nói, lòng bàn tay có nốt ruồi cũng có nghĩa là trong tay đang nắm giữ chậu tụ tài tụ lộc. Nốt ruồi ở vị trí này tượng trưng cho 1 năm 2019 tài lộc song hành, chủ nhân của nó hoàn toàn có thể tự hào về bản thân mình. Nói như vậy là vì nốt ruồi ở đây thể hiện năng lực cá nhân của người đó rất tốt, có thể dựa vào tài năng của bản thân cùng sự cần cù, chăm chỉ để kiếm tiền cho mình mà không phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Xem tướng bàn tay, những người như vậy thường có ham muốn chiếm hữu lớn, có nhiều tham vọng, luôn khao khát và có tình yêu với tiền bạc, chính vì thế họ sẽ tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, thỏa mãn mong muốn của mình. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

