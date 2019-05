Top tàu cướp biển khét tiếng nhất lịch sử nhân loại

Sinh tại Bristol, Anh vào năm 1680, Edward Teach (biệt danh Râu Đen) là một tướng cướp biển khét tiếng thế giới. Y cùng nhóm hải tặc của mình sử dụng con tàu cướp biển mang tên Queen Anne's Revenge để thực hiện các phi vụ táo bạo tại vùng biển từ Virginia tới vùng biển Caribbean đầu thế kỷ 18. Theo một số tài liệu, vào thời kỳ hoàng kim, Râu Đen có khoảng 300 tên cướp biển đi theo. Queen Anne's Revenge là một trong số những con thuyền được nhóm cướp biển của Râu Đen sử dụng. Ban đầu, con tàu này chuyên chở nô lệ có tên La Concorde of Saint-Malo. Sau khi chiếm được tàu này, Râu Đen đổi tên cho nó thành Queen Anne's Revenge và trang bị thêm cho tàu 40 khẩu đại bác. Con tàu này có thể chở 250 tên cướp biển, di chuyển nhanh nên thường được Râu Đen sử dụng trong các vụ tấn công các tàu thuyền vào vùng biển mà chúng kiểm soát. Một tàu cướp biển gây kinh hãi cho người đi biển khác có tên Adventure Galley. Đây là tàu do thuyền trưởng William Kidd, người vốn là một thủy thủ Scotland làm chỉ huy. William Kidd từng được đô đốc New York Robert Livingston giao cho nhiệm vụ chỉ huy tàu Adventure Galley trong cuộc đương đầu với những nhóm cướp biển Anh dọc vùng biển Đông Ấn đồng thời thu thập các tài sản và kho báu của cướp biển cho chính phủ Mỹ. Con tàu Adventure Galley nặng 287 tấn, được trang bị 34 súng thần công và 23 mái chèo. Nhiệm vụ truy quét hải tặc không hề đơn giản nên về sau William Kidd quay ra làm cướp biển. Theo đó, William Kidd cùng nhóm cướp biển của mình sử dụng con tàu Adventure Galley để thực hiện nhiều phi vụ trót lọt. Phải đến năm 1698, thuyền trưởng Kidd mới bỏ con tàu này lại do nó bị hư hỏng nặng tại Madagasca. Trong khi ấy, Whydah Gally là tên tàu cướp biển do hải tặc "Black Sam" Bellamy chỉ huy. Con tàu này được trang bị 10 khẩu pháo và nhiều vũ khí nguy hiểm khác. Theo đó, cùng với con tàu Whydah Gally, nhóm hải tặc của Bellamy đã tấn công 54 tàu thuyền và cướp được số tài sản tương đương 120 triệu USD ngày nay, trước khi con tàu này bị đắm năm 1717. Video: Tâm sự của thuyền viên bị cướp biển bắt giữ (nguồn: VTC14)

Sinh tại Bristol, Anh vào năm 1680, Edward Teach (biệt danh Râu Đen) là một tướng cướp biển khét tiếng thế giới. Y cùng nhóm hải tặc của mình sử dụng con tàu cướp biển mang tên Queen Anne's Revenge để thực hiện các phi vụ táo bạo tại vùng biển từ Virginia tới vùng biển Caribbean đầu thế kỷ 18. Theo một số tài liệu, vào thời kỳ hoàng kim, Râu Đen có khoảng 300 tên cướp biển đi theo. Queen Anne's Revenge là một trong số những con thuyền được nhóm cướp biển của Râu Đen sử dụng. Ban đầu, con tàu này chuyên chở nô lệ có tên La Concorde of Saint-Malo. Sau khi chiếm được tàu này, Râu Đen đổi tên cho nó thành Queen Anne's Revenge và trang bị thêm cho tàu 40 khẩu đại bác. Con tàu này có thể chở 250 tên cướp biển, di chuyển nhanh nên thường được Râu Đen sử dụng trong các vụ tấn công các tàu thuyền vào vùng biển mà chúng kiểm soát. Một tàu cướp biển gây kinh hãi cho người đi biển khác có tên Adventure Galley. Đây là tàu do thuyền trưởng William Kidd, người vốn là một thủy thủ Scotland làm chỉ huy. William Kidd từng được đô đốc New York Robert Livingston giao cho nhiệm vụ chỉ huy tàu Adventure Galley trong cuộc đương đầu với những nhóm cướp biển Anh dọc vùng biển Đông Ấn đồng thời thu thập các tài sản và kho báu của cướp biển cho chính phủ Mỹ. Con tàu Adventure Galley nặng 287 tấn, được trang bị 34 súng thần công và 23 mái chèo. Nhiệm vụ truy quét hải tặc không hề đơn giản nên về sau William Kidd quay ra làm cướp biển. Theo đó, William Kidd cùng nhóm cướp biển của mình sử dụng con tàu Adventure Galley để thực hiện nhiều phi vụ trót lọt. Phải đến năm 1698, thuyền trưởng Kidd mới bỏ con tàu này lại do nó bị hư hỏng nặng tại Madagasca. Trong khi ấy, Whydah Gally là tên tàu cướp biển do hải tặc "Black Sam" Bellamy chỉ huy. Con tàu này được trang bị 10 khẩu pháo và nhiều vũ khí nguy hiểm khác. Theo đó, cùng với con tàu Whydah Gally, nhóm hải tặc của Bellamy đã tấn công 54 tàu thuyền và cướp được số tài sản tương đương 120 triệu USD ngày nay, trước khi con tàu này bị đắm năm 1717. Video: Tâm sự của thuyền viên bị cướp biển bắt giữ (nguồn: VTC14)