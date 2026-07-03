Phòng Kinh tế xã An Hữu tối ưu dòng vốn công nhờ tỷ lệ tiết kiệm đấu thầu tốt [Kỳ 1]

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong thời gian qua, công tác tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu tại Phòng Kinh tế xã An Hữu (tỉnh Đồng Tháp) đã ghi nhận những chỉ số tài chính đáng chú ý. Kết quả này phản ánh rõ nét những nỗ lực tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại cơ sở, bám sát các mục tiêu cốt lõi của hệ thống pháp luật về đấu thầu hiện hành.
Dấu ấn từ những con số tài chính "biết nói"
Dữ liệu thống kê chi tiết từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Phòng Kinh tế xã An Hữu hiện đang đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư của 11 dự án đầu tư phát triển. Đặc điểm chung của các dự án này là tính chất công ích cao, tập trung chủ yếu vào mục tiêu xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và đặc biệt là công tác khắc phục sạt lở khẩn cấp ven bờ sông Cái Cối, một nhiệm vụ mang tính sống còn để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân địa phương trong mùa mưa bão.
Tính đến cuối tháng 6/2026, cơ quan chủ đầu tư này đã hoàn tất việc phê duyệt và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 36 gói thầu thành phần. Xét trên lăng kính hiệu quả kinh tế, tổng giá trị dự toán theo các gói thầu có kết quả lựa chọn nhà thầu hợp lệ được xác định ở mức 9.362.150.366 đồng. Sau khi thực hiện các quy trình lựa chọn, đánh giá hồ sơ, thẩm định và phê duyệt theo đúng trình tự pháp luật, tổng giá trị trúng thầu của toàn bộ 36 gói thầu này được chốt ở mức 8.587.100.000 đồng.
Phép tính cơ bản chỉ ra rằng, số tiền ngân sách nhà nước thực tế tiết giảm được qua công tác lựa chọn nhà thầu đạt hơn 775 triệu đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm tổng thể của chuỗi dự án đạt 8,28%.
Trong bức tranh chung đấu thầu hiện nay, đặc biệt là ở cấp cơ sở nơi các gói thầu thường có quy mô nhỏ lẻ, giá trị dưới hạn mức, việc duy trì được tỷ lệ tiết kiệm vượt mốc 8% được giới chuyên môn đánh giá là một điểm sáng. Con số này không chỉ mang ý nghĩa làm lợi trực tiếp về mặt tài chính cho ngân sách nhà nước, giữ lại nguồn thặng dư quý giá để địa phương tiếp tục tái đầu tư vào các công trình dân sinh khác, mà còn phản ánh sự tính toán kỹ lưỡng, khảo sát thực tế bài bản trong khâu lập dự toán ban đầu.
Thước đo hiệu quả đầu tư công dưới lăng kính pháp luật
Đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu xuyên suốt và tối thượng của hoạt động lựa chọn nhà thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tỷ lệ tiết kiệm 8,28% tại các dự án do Phòng Kinh tế xã An Hữu làm chủ đầu tư đã phần nào đáp ứng được tinh thần khắt khe của Thông tư 79/2025/TT-BTC về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.
Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính liên tục có những văn bản chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh công tác đấu thầu trên toàn quốc. Cụ thể, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557 của Bộ Tài chính đều nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng đấu thầu mang tính hình thức, chiếu lệ, thiếu tính cạnh tranh thực chất dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp. Do đó, những chủ đầu tư nỗ lực đạt được tỷ lệ tiết kiệm tốt, tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng như Phòng Kinh tế xã An Hữu cần được nhìn nhận một cách khách quan nhằm khích lệ tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý tài sản công tại cấp cơ sở.
Trách nhiệm giám sát chất lượng hậu đấu thầu
Bình luận sâu hơn về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Hiệu quả kinh tế là một trong bốn trụ cột bất di bất dịch của Luật Đấu thầu. Việc đạt tỷ lệ tiết kiệm trên 8% đối với các dự án cấp xã là một thành quả đáng khích lệ, minh chứng cho việc lập dự toán, thẩm định giá đã bám sát với diễn biến thực tế của thị trường xây dựng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế đích thực không chỉ đo lường bằng số tiền tiết kiệm được ngay trên mặt giấy tờ lúc trao thầu, mà còn phải được chứng minh xuyên suốt qua chất lượng vật tư đưa vào công trình, tiến độ thi công chính xác và tuổi thọ công trình khi đưa vào khai thác sử dụng thực tế".
Theo quan điểm của chuyên gia pháp lý, để nguồn vốn đầu tư công thực sự sinh lời và phát huy tối đa công năng, Phòng Kinh tế xã An Hữu cần tiếp tục bám sát hiện trường, phát huy trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ năng lực thi hành hợp đồng của các đơn vị trúng thầu. Các nhà thầu nổi bật tham gia tại dự án này như: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Vạn Thịnh Phát, Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Thuận Phát hay Công ty TNHH Tiến Thành… cần phải được đặt dưới một cơ chế kiểm tra chéo liên tục.
Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo những đồng vốn ngân sách không chỉ được tiết kiệm trên Mạng đấu thầu quốc gia dưới hình thức các con số vô tri, mà phải thực sự kiến tạo nên những công trình hạ tầng giao thông khang trang, những tuyến bờ kè vững chắc trước thiên tai, đem lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho đời sống dân sinh tại địa phương. Bất kỳ sự lơ là nào trong khâu giám sát đều có thể khiến thành quả tiết kiệm ban đầu trở nên vô nghĩa nếu công trình xuống cấp trước thời hạn.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.
[Kỳ 2] Đánh giá tính cạnh tranh tại các gói thầu tư vấn thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp
Quy định về mục tiêu hiệu quả kinh tế trong hoạt động lựa chọn nhà thầu
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu tối thượng và xuyên suốt của hoạt động đấu thầu mua sắm công, được quy định chặt chẽ, chi tiết tại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm chống lãng phí, thất thoát ngân sách.
Theo tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15), quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của mọi cơ quan, đơn vị phải đáp ứng đồng thời bốn tiêu chí bất di bất dịch: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong đó, hiệu quả kinh tế là lăng kính để đánh giá năng lực của chủ đầu tư trong việc quản trị dòng vốn.
Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu tiếp tục làm rõ, việc đánh giá hiệu quả kinh tế không chỉ đơn thuần dừng lại ở phép tính so sánh giá dự thầu hay giá trúng thầu so với giá gói thầu ban đầu để ra tỷ lệ tiết kiệm. Hiệu quả kinh tế còn bao hàm các yếu tố mang tính chu kỳ sâu rộng hơn như chi phí vòng đời dự án, chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là chất lượng, tiến độ thực hiện công trình. Một dự án đầu tư công chỉ thực sự đạt hiệu quả kinh tế khi số vốn ngân sách nhà nước bỏ ra tương xứng với giá trị sử dụng lâu dài, an toàn của công trình mang lại cho cộng đồng.
Đồng thời, Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công đã đặt ra yêu cầu ngặt nghèo đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu. Theo đó, việc lập dự toán phải đảm bảo tính khách quan, khoa học, bám sát mặt bằng giá thị trường tại đúng thời điểm phê duyệt. Việc cố tình đẩy tỷ lệ tiết kiệm lên mức cao bằng mọi giá nhưng sau đó nhà thầu thi công trì trệ, cung cấp vật tư thi công kém chất lượng, đội vốn bất thường hoặc liên tục phải điều chỉnh hợp đồng nhiều lần cũng bị coi là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Bên cạnh đó, nhằm siết chặt kỷ cương quản lý, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính đã quán triệt sâu sắc trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chấn chỉnh công tác đấu thầu. Các văn bản này kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt triệt để tình trạng đấu thầu hình thức, ngăn chặn mọi nguy cơ thông đồng, dàn xếp dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm thấp.
Pháp luật khuyến khích và đề cao trách nhiệm của những đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu công khai, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng nhằm tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công, tạo ra thặng dư tối đa cho ngân sách nhà nước. Trách nhiệm giám sát, đôn đốc tiến độ và giải trình đối với tính hiệu quả cuối cùng này hoàn toàn thuộc về chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các bên có liên quan trước cơ quan thanh tra, kiểm toán.