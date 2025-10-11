Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9768/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận cũ, dài hơn 100 km, thông xe cách đây hơn hai năm. (Ảnh: Chinhphu.vn).

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ dự án, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vị trí bị hư hỏng và có nguy cơ bị hư hỏng, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, an toàn giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thực hiện, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Xói lở tạo hàm ếch mép nền cao tốc Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Dân Việt).

Nứt vỡ bê tông, gãy bu-lông khe co giãn tại cầu Suối Sâu. (Ảnh: PLO).

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận (cũ) tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, dài hơn 100 km, thông xe cách đây hơn hai năm.

Đây là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam, tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h. Cao tốc này là một đoạn của cao tốc Bắc - Nam phía Đông, kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP HCM. Sau một thời gian đưa vào sử dụng, cao tốc này đã phát huy hiệu quả kinh tế và thuận tiện cho các phương tiện giao thông đi lại.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2025, trên tuyến cao tốc này liên tiếp xảy ra các sự cố nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, sau các đợt mưa lớn, nhiều vị trí mép đường dọc cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng bắc nam từ xã Hàm Thuận Bắc tới xã Hàm Liêm (trên chặng hơn 10 km) bị hư hỏng. Nước mưa tràn xuống bờ đất đắp đường, hình thành các khe rãnh và lỗ xói lớn.