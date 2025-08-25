Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển ở Hà Tĩnh.

Sáng 25/8, sau cuộc họp với các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão tại đê Hội Thống (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, bão số 5 gây mưa to, gió lớn, sóng đánh cao. Tuy nhiên, tại đê Hội Thống, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ đang tích cực đắp đê, chắn sóng.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có những chỉ đạo sát sao trong việc phòng chống bão. Đồng thời, Phó Thủ tướng động viên tinh thần lực lượng tham gia phòng chống bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 ở Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng chức năng Hà Tĩnh gia cố đê Hội Thống hoàn thành trước 11h sáng 25/8, trước khi bão số 5 đổ bộ.

Thăm và động viên bà con đang sơ tán tại xã Đan Hải, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng quân sự, công an khẩn trương triển khai nhân lực, phương tiện tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ… cho người dân.

Trước đó, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 5.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương đê Hội Thống ở xã Đan Hải.

Báo cáo với Phó Thủ tướng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, Hà Tĩnh đã triển khai cơ bản, đầy đủ kế hoạch, phương án ứng phó bão số 5. Toàn tỉnh đã hoàn thành sơ tán người dân tại 17 xã, phường ven biển về nơi trú ẩn an toàn; đảm bảo nhu yếu phẩm, cơ sở vật chất tại các điểm sơ tán. Hiện đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện để gia cố tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải…

Ngoài ra, địa phương sẽ tiếp tục siết chặt quản lý các tàu, thuyền; quán triệt, hướng dẫn, chằng chống, neo đậu tàu, thuyền tại các bến đảm bảo an toàn. Tiếp tục huy động lực lượng giúp nhân dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch, giảm thiểu tối đa về thiệt hại tài sản và hoa màu.

Thường xuyên rà soát các điểm, vùng nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt, sụt trượt để có phương án di dời, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư thường trực 24/24h kịp thời ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết. Chủ động các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão.

Mưa lớn khiến tuyến đường Nguyễn Du (phường Thành Sen) bị ngập lụt cục bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu, đối với các nhiệm vụ trước mắt, cần tiến hành ngay trước 11h ngày 25/08: Tiếp tục huy động lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân các khu vực tâm bão; di dời người dân vào các khu vực an toàn, đặc biệt tại các khu vực tuyến đê xung yếu, không đủ điều kiện chống chọi với cấp độ bão.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.