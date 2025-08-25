Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại các địa phương ven biển ở Hà Tĩnh.

Hạo Nhiên

Sáng 25/8, sau cuộc họp với các địa phương, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp công tác phòng chống bão tại đê Hội Thống (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh).

Lúc này, bão số 5 gây mưa to, gió lớn, sóng đánh cao. Tuy nhiên, tại đê Hội Thống, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ đang tích cực đắp đê, chắn sóng.

Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có những chỉ đạo sát sao trong việc phòng chống bão. Đồng thời, Phó Thủ tướng động viên tinh thần lực lượng tham gia phòng chống bão.

z6941700480970-1209186a58eab1bb842a0b5a1e35830b.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 5 ở Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng chức năng Hà Tĩnh gia cố đê Hội Thống hoàn thành trước 11h sáng 25/8, trước khi bão số 5 đổ bộ.

Thăm và động viên bà con đang sơ tán tại xã Đan Hải, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng quân sự, công an khẩn trương triển khai nhân lực, phương tiện tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ… cho người dân.

Trước đó, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tuyến với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 5.

z6941700458582-fa89bf48ef7995130084d4c0dfa99511.jpg
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương đê Hội Thống ở xã Đan Hải.

Báo cáo với Phó Thủ tướng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, Hà Tĩnh đã triển khai cơ bản, đầy đủ kế hoạch, phương án ứng phó bão số 5. Toàn tỉnh đã hoàn thành sơ tán người dân tại 17 xã, phường ven biển về nơi trú ẩn an toàn; đảm bảo nhu yếu phẩm, cơ sở vật chất tại các điểm sơ tán. Hiện đang tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện để gia cố tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải…

Ngoài ra, địa phương sẽ tiếp tục siết chặt quản lý các tàu, thuyền; quán triệt, hướng dẫn, chằng chống, neo đậu tàu, thuyền tại các bến đảm bảo an toàn. Tiếp tục huy động lực lượng giúp nhân dân sơ tán, chằng chống nhà cửa, thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch, giảm thiểu tối đa về thiệt hại tài sản và hoa màu.

Thường xuyên rà soát các điểm, vùng nguy cơ bị sạt lở, ngập lụt, sụt trượt để có phương án di dời, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư thường trực 24/24h kịp thời ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết. Chủ động các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão.

537700904-1475217247394428-6785978546404816531-n.jpg
Mưa lớn khiến tuyến đường Nguyễn Du (phường Thành Sen) bị ngập lụt cục bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu, đối với các nhiệm vụ trước mắt, cần tiến hành ngay trước 11h ngày 25/08: Tiếp tục huy động lực lượng đảm bảo an toàn cho người dân các khu vực tâm bão; di dời người dân vào các khu vực an toàn, đặc biệt tại các khu vực tuyến đê xung yếu, không đủ điều kiện chống chọi với cấp độ bão.

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18.4 độ Vĩ Bắc; 106.8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16.Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

#Bão số 5 #ven biển #kiểm tra #Hà Tĩnh #Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà #chỉ đạo

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 5 chưa vào, Hà Tĩnh đã có mưa to, gió lớn

Tâm bão số 5 đang cách đất liền khoảng 130km, nhưng từ sáng nay (25/8) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, kèm theo gió lớn…

Theo ghi nhận của PV, vào 9h30 ngày 25/8, tại tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to, kèm theo gió lớn rít liên hồi. Nhằm đảm bảo an toàn, hầu hết người dân đều đóng kín cửa, trú ẩn trong nhà không ra ngoài.

Đặc biệt, tại các xã ven biển như: Lộc Hà, Cổ Đạm, Thiên Cầm… biển động mạnh, gió to khiến các cột sóng đã dâng lên khá cao.

Xem chi tiết

Xã hội

Đêm không ngủ của người dân vùng tâm bão số 5

Trằn trọc, âu lo và cả sự lặng im nén đợi… người dân miệt biển xã Diễn Châu (Nghệ An) trải qua nhiều cảm xúc trong một đêm thức trắng đón bão tại nơi sơ tán. Ngoài kia, biển đang dần cuộn sóng dữ dội, gió cũng đã bắt đầu gầm gào.

Hơn 19h ngày 24/8, ông Nguyễn Đình Nuôi (65 tuổi) ở xóm Hải Bắc đã có mặt tại Trường Tiểu học Diễn Bích (Diễn Châu, Nghệ An), để cùng hàng trăm người khác, theo vận động của chính quyền, đến chỗ an toàn, tránh trú trước khi bão đổ bộ.

Ngồi chưa ấm chỗ, ông đã nhấp nhổm như còn bận rộn điều gì trong lòng. Hỏi chuyện, ông nói: “Con cái đi làm ăn xa, chỉ có tôi và vợ ở nhà. Tôi được các chú dân quân chở đến đây trước, còn vợ thì vẫn chưa đến. Tôi lo cho bà ấy”.

Xem chi tiết

Xã hội

Cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn.

Ngày 25/8, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, từ 6h ngày 25/8, cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền).

Theo đó, việc cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Quảng Ninh cấm biển, tàu thuyền hối hả chạy vào bờ tránh bão

Sau khi tỉnh Quảng Ninh ra lệnh dừng các hoạt động tàu thuyền trên biển bởi ảnh hưởng của bão số 5, các tàu thuyền đã chủ động về gần bờ và các khu neo đậu để tránh trú bão. Lực lượng biên phòng bố trí tàu canh gác và thông báo diễn biến bão cùng với kêu gọi các tàu thuyền chằng chống và có biện pháp đảm bảo an toàn.