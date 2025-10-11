Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, giao thông bình thường

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 6h30 ngày 11/10, tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã giảm đáng kể so với ngày 10/10.

Cụ thể, tại Km29 hướng Thái Nguyên - Hà Nội, mực nước đã rút nhiều, hiện chỉ còn ngập khoảng 20-30cm, các phương tiện vẫn có thể di chuyển nhưng phải giảm tốc độ. Ở chiều ngược lại (Hà Nội - Thái Nguyên), nước đã rút hết, giao thông thông suốt.

Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, các phương tiện lưu thông bình thường.

Tại Km27-Km27+030 (bên trái tuyến, thuộc xã Trung Giã, thành phố Hà Nội), từ khoảng 18h ngày 10/10 xuất hiện điểm nước dềnh lên lề đường dài khoảng 30m. Hiện Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 phối hợp Xí nghiệp Công ty Bắc Nam đang điều hành giao thông và theo dõi diễn biến mực nước tại khu vực này.

Nước ngập sâu trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước đó.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần liên tục cập nhật các thông tin về tình hình ngập nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các kênh báo chí, truyền hình để chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển của mình.

Đối với các phương tiện đã di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Trước đó, ngày 10/10, tại Km29 được ghi nhận là khu vực ngập nghiêm trọng nhất trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, với độ sâu khoảng 45cm, kéo dài khoảng 50m, gây khó khăn cho việc lưu thông.

