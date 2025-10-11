Hà Nội

Xã hội

Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, giao thông bình thường

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 6h30 ngày 11/10, tình hình ngập nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã giảm đáng kể so với ngày 10/10.

Bảo Ngân

Cụ thể, tại Km29 hướng Thái Nguyên - Hà Nội, mực nước đã rút nhiều, hiện chỉ còn ngập khoảng 20-30cm, các phương tiện vẫn có thể di chuyển nhưng phải giảm tốc độ. Ở chiều ngược lại (Hà Nội - Thái Nguyên), nước đã rút hết, giao thông thông suốt.

a.jpg
Nước trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên rút dần, các phương tiện lưu thông bình thường.

Tại Km27-Km27+030 (bên trái tuyến, thuộc xã Trung Giã, thành phố Hà Nội), từ khoảng 18h ngày 10/10 xuất hiện điểm nước dềnh lên lề đường dài khoảng 30m. Hiện Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 phối hợp Xí nghiệp Công ty Bắc Nam đang điều hành giao thông và theo dõi diễn biến mực nước tại khu vực này.

cats.jpg
Nước ngập sâu trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên trước đó.

Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo người dân di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần liên tục cập nhật các thông tin về tình hình ngập nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các kênh báo chí, truyền hình để chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển của mình.

Đối với các phương tiện đã di chuyển trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội cần tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

Trước đó, ngày 10/10, tại Km29 được ghi nhận là khu vực ngập nghiêm trọng nhất trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, với độ sâu khoảng 45cm, kéo dài khoảng 50m, gây khó khăn cho việc lưu thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Công an Bắc Ninh hỗ trợ, giúp đỡ đưa trẻ sơ sinh và nhiều người dân ra khỏi vùng nước lũ nguy hiểm.

Xã hội

Cán bộ an ninh cơ sở tử vong khi ứng phó lũ lụt có gia cảnh khó khăn

Hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Văn Mạnh rất khó khăn, có mẹ già yếu, vợ làm nông nghiệp, con trai lớn 9 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, con út còn nhỏ.

Tối 10/10, bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh (sinh năm 1990), Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) không may tử vong khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống lụt bão tại khu vực ngã ba đê, nơi đang xảy ra hiện tượng tràn, sạt lở.

a12.jpg
Bà Lâm Thị Hương Thành thăm hỏi, động viên gia đình anh Đoàn Văn Mạnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Ùn ứ kéo dài trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội do ngập lụt

Trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nhiều km có đoạn ngập ngắn nhưng sâu suốt hơn hai ngày qua khiến tài xế phải dừng nhiều giờ để chờ nước rút.

ngap-1.jpg

Dòng xe ùn tắc kéo dài nhiều km cả ngày lẫn đêm trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội đêm 10/10. Trên toàn tuyến cao tốc này chỉ còn đoạn Km29 hướng về địa phận Thủ đô bị ngập. Mặc dù nhiều ô tô vẫn lưu thông qua được nhưng nhiều tài xế xe gầm thấp không đủ can đảm đi giống xe tải dẫn đến đường bị ùn ứ kéo dài.

Xem chi tiết

