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Phim 'Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh' đón tin vui trước khi khởi chiếu

"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình tham gia Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2026.

Thu Cúc (Ảnh: NSX)

"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nhận tin vui khi được mời tham dự hạng mục Gala Presentations tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2026.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, TIFF 2026 sẽ diễn ra từ 10-20/9 tại Toronto (Canada). Gala Presentations là một trong những hạng mục nổi bật của liên hoan phim, quy tụ các tác phẩm có quy mô lớn và được giới thiệu trong các buổi công chiếu thảm đỏ với sự tham gia của đoàn làm phim.

Năm nay, hạng mục Gala Presentations có 23 tác phẩm được lựa chọn. Theo nhà sản xuất, "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" là đại diện của Việt Nam góp mặt ở hạng mục này cùng "The Assassin(s)" của đạo diễn Hàn Quốc Hur Jin-ho. Đây là hai tác phẩm đến từ châu Á được lựa chọn.

Khi tham dự TIFF 2026, "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" cũng có cơ hội cạnh tranh một số giải thưởng của liên hoan, trong đó có People's Choice Award (Giải thưởng Khán giả bình chọn), cùng các giải do giới phê bình và một số tổ chức điện ảnh quốc tế trao tặng.

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Dàn diễn viên phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh".

Lấy cảm hứng từ một trong vô vàn truyền thuyết dân gian về lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng, "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" kể câu chuyện về bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ bảo vệ bí mật nơi an táng Vua Đinh Tiên Hoàng. Họ phải đối mặt với kẻ thù giấu mặt, chạy đua kịch tính với thời gian. Họ đứng ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa bổn phận và lựa chọn, giữa điều được ghi nhớ và điều cần lãng quên. Họ không bước ra để được tôn vinh - họ tồn tại để bảo vệ điều thiêng liêng nhất, bằng cái giá cao nhất.

Tác phẩm do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long, Tuấn Trần, Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Như Quỳnh, Thúy Hiền... Johnny Trí Nguyễn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật, Nguyễn K'Linh là đạo diễn hình ảnh, phần âm nhạc do Quốc Trung và Lưu Quang Minh thực hiện.

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Johnny Trí Nguyễn vừa làm diễn viên vừa đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật của phim.

"Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh" sẽ khởi chiếu từ ngày 28/8/2026, trước khi đoàn phim lên đường tham dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto vào tháng 9.

#Liên hoan phim Toronto #Hộ linh tráng sĩ #Nguyễn Phan Quang Bình #Điện ảnh Việt

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