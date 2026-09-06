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Quân sự - Thế giới

Hỏa hoạn tại bữa tiệc cưới ở Congo, hàng chục người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bữa tiệc cưới ở thủ đô Kinshasa của Congo đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ Thị trưởng Norbert Mushinga xác nhận một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tiệc cưới ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

"Vụ cháy bắt đầu vào đêm 4/9 và kéo dài đến rạng sáng ngày 5/9 tại một tòa nhà ở Lingwala, phía bắc Kinshasa. Các hành lang chật hẹp của tòa nhà bị tắc nghẽn bởi dòng người cố gắng thoát thân khỏi đám cháy", nguồn tin cho hay.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động đến hiện trường và cùng người dân địa phương giải cứu các nạn nhân.

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Hình ảnh mặt tiền của một hội trường tổ chức tiệc cưới sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại Lingwala, Congo, ngày 5/9/2026. Ảnh: AP/Guylain Kipoke.

Thị trưởng Lingwala, ông Norbert Mushinga, cho biết với hãng thông tấn Congo rằng số người tử vong tạm thời được xác định là 22 người và con số này có thể còn tăng thêm.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn đang được điều tra. “Đây là một thảm kịch”, ông Jacquemin Shabani, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Congo, phát biểu. Ông đã đến hiện trường vào sáng ngày 5/9.

Theo AP, những vụ hỏa hoạn chết người thường xuyên xảy ra tại các khu vực đông dân cư ở Kinshasa, nơi phát triển đô thị thường thiếu các dịch vụ phòng cháy chữa cháy. Theo truyền thông địa phương, các vụ cháy thường xảy ra trong mùa khô và đã có nhiều vụ trong năm nay.

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Nguồn video: THĐT
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