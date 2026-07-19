Phiến quân phục kích đoàn xe quân sự Mali, sát hại nhiều binh sĩ

Nhóm phiến quân phục kích một đoàn xe quân sự của quân đội Mali ở miền bắc, sát hại và bắt giữ hàng chục binh sĩ.

AP đưa tin, quân đội Mali xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm 18/7, cho biết trong một thông cáo rằng các nhóm vũ trang đã phục kích đoàn xe của binh sĩ Mali ở một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Gao phía bắc.

Đây là vụ tấn công mới nhất do các nhóm phiến quân tiến hành nhằm vào lực lượng an ninh Mali trong những tháng gần đây, khi những nhóm này cạnh tranh ảnh hưởng và kiểm soát lãnh thổ tại khu vực Sahel.

Bức ảnh này do nhóm vũ trang FLA công bố cho thấy những gì nhóm này tuyên bố là hậu quả của một cuộc tấn công do các tay súng FLA thực hiện tại Gao, miền bắc Mali, ngày 18/7/2026. Ảnh: FLA/AP.

Đoàn xe quân sự này rời thị trấn Anefis ở phía bắc và hướng về thành phố Gao thì bị phục kích giữa sa mạc. Các xe chở nhiên liệu xuất hiện trong đoàn cho thấy đây có thể là đoàn xe hậu cần của quân đội Mali.

Cả chi nhánh khu vực của nhóm al-Qaida là JNIM và FLA đều tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công như một chiến dịch phối hợp, trong các thông cáo đề cập đến “tổn thất lớn về người” và “thiệt hại nghiêm trọng về vật chất” đối với phía quân đội Mali.

Đây là sự hợp tác mới nhất giữa hai nhóm vũ trang mà các nhà quan sát nhận định là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định của Mali cũng như chính quyền quân sự cầm quyền.

“Nhiều binh sĩ đã bị sát hại. Một số xe quân sự, bao gồm cả xe bọc thép, đã bị phá hủy và chiếm giữ”, người phát ngôn FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, cho biết.

Quân đội Mali sau đó đã tiến hành “các đợt oanh kích chính xác vào vị trí của đối phương” tại khu vực xảy ra vụ tấn công.

“3 vị trí của nhóm phiến quân đã bị tấn công và nhiều phần tử cực đoan bị tiêu diệt... Chiến dịch này giúp đoàn xe thoát khỏi vòng phục kích và tiếp tục hành trình”, thông cáo nêu rõ.

Trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào lực lượng an ninh Mali khi các nhóm vũ trang cạnh tranh ảnh hưởng và lãnh thổ tại khu vực Sahel.

Cả nhóm FLA và JNIM ngày càng phối hợp chặt chẽ trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mali, bao gồm cả vụ tấn công phối hợp lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua tại quốc gia Tây Phi này vào tháng Tư.

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