Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Phiến quân phục kích đoàn xe quân sự Mali, sát hại nhiều binh sĩ

Nhóm phiến quân phục kích một đoàn xe quân sự của quân đội Mali ở miền bắc, sát hại và bắt giữ hàng chục binh sĩ.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, quân đội Mali xác nhận vụ tấn công xảy ra hôm 18/7, cho biết trong một thông cáo rằng các nhóm vũ trang đã phục kích đoàn xe của binh sĩ Mali ở một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Gao phía bắc.

Đây là vụ tấn công mới nhất do các nhóm phiến quân tiến hành nhằm vào lực lượng an ninh Mali trong những tháng gần đây, khi những nhóm này cạnh tranh ảnh hưởng và kiểm soát lãnh thổ tại khu vực Sahel.

ap26199696598399.jpg
Bức ảnh này do nhóm vũ trang FLA công bố cho thấy những gì nhóm này tuyên bố là hậu quả của một cuộc tấn công do các tay súng FLA thực hiện tại Gao, miền bắc Mali, ngày 18/7/2026. Ảnh: FLA/AP.

Đoàn xe quân sự này rời thị trấn Anefis ở phía bắc và hướng về thành phố Gao thì bị phục kích giữa sa mạc. Các xe chở nhiên liệu xuất hiện trong đoàn cho thấy đây có thể là đoàn xe hậu cần của quân đội Mali.

Cả chi nhánh khu vực của nhóm al-Qaida là JNIM và FLA đều tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công như một chiến dịch phối hợp, trong các thông cáo đề cập đến “tổn thất lớn về người” và “thiệt hại nghiêm trọng về vật chất” đối với phía quân đội Mali.

Đây là sự hợp tác mới nhất giữa hai nhóm vũ trang mà các nhà quan sát nhận định là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sự ổn định của Mali cũng như chính quyền quân sự cầm quyền.

“Nhiều binh sĩ đã bị sát hại. Một số xe quân sự, bao gồm cả xe bọc thép, đã bị phá hủy và chiếm giữ”, người phát ngôn FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, cho biết.

Quân đội Mali sau đó đã tiến hành “các đợt oanh kích chính xác vào vị trí của đối phương” tại khu vực xảy ra vụ tấn công.

“3 vị trí của nhóm phiến quân đã bị tấn công và nhiều phần tử cực đoan bị tiêu diệt... Chiến dịch này giúp đoàn xe thoát khỏi vòng phục kích và tiếp tục hành trình”, thông cáo nêu rõ.

Trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ tấn công của phiến quân nhằm vào lực lượng an ninh Mali khi các nhóm vũ trang cạnh tranh ảnh hưởng và lãnh thổ tại khu vực Sahel.

Cả nhóm FLA và JNIM ngày càng phối hợp chặt chẽ trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mali, bao gồm cả vụ tấn công phối hợp lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua tại quốc gia Tây Phi này vào tháng Tư.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ đánh bom xe chở cảnh sát tại Pakistan trước đây

Nguồn video: Báo Nhân Dân
#Phiến quân phục kích đoàn xe quân sự Mali #Mali #quân đội Mali #al-Qaida #binh sĩ Mali bị phục kích

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Phiến quân tấn công lực lượng an ninh ở Pakistan, hơn 20 người thương vong

Nhóm phiến quân tấn công một đồn cảnh sát và đoàn xe an ninh tại Pakistan, khiến ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

AP đưa tin, ngày 15/7, các phần tử vũ trang đã phục kích một đoàn xe an ninh và chỉ vài giờ sau, một kẻ đánh bom liều chết lao xe chứa chất nổ vào đồn cảnh sát ở tây bắc Pakistan. Giới chức cho biết, ít nhất 3 cảnh sát thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong hai vụ tấn công liên tiếp, cho thấy bạo lực đang gia tăng tại khu vực giáp biên giới với Afghanistan.

"Vụ tấn công đầu tiên xảy ra tại huyện Upper Dir, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khi các phần tử vũ trang phục kích một đoàn xe an ninh, khiến 3 cảnh sát thiệt mạng và 15 người khác bị thương", ông Ibrahim Khan, một quan chức cảnh sát địa phương, thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Phiến quân IS tấn công một ngôi làng, sát hại hàng chục người

Các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 27/4 cho biết, các phần tử thuộc IS đã tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực mới nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi từ lâu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp.

"Vụ tấn công xảy ra vào tối 26/4 tại làng Guyaku, thuộc khu vực chính quyền địa phương Gombi, bang Adamawa của Nigeria", Thống đốc bang Adamawa, ông Ahmadu Umaru Fintiri, thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Pakistan tuyên bố tiêu diệt ít nhất 70 tay súng phiến quân

Quân đội Pakistan tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng phiến quân trong các cuộc tấn công ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan.

Theo AP, trong cuộc phỏng vấn với Geo News, Thứ trưởng Nội vụ Pakistan Talal Chaudhry tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 70 phiến quân trong các cuộc tấn công ở khu vực dọc biên giới với Afghanistan vào sáng 22/2. Truyền thông nhà nước Pakistan sau đó đưa tin rằng số phiến quân thiệt mạng đã tăng lên 80 người.

ap26053266170792.jpg
Một ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của quân đội Pakistan tại Behsud, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 22/2/2026. Ảnh: AP/Hedayat Shah.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới