Phiến quân IS tấn công một ngôi làng, sát hại hàng chục người

Các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương ngày 27/4 cho biết, các phần tử thuộc IS đã tấn công một ngôi làng trong đêm ở đông bắc Nigeria, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Đây là vụ bạo lực mới nhất tại quốc gia đông dân nhất châu Phi, nơi từ lâu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh phức tạp.

"Vụ tấn công xảy ra vào tối 26/4 tại làng Guyaku, thuộc khu vực chính quyền địa phương Gombi, bang Adamawa của Nigeria", Thống đốc bang Adamawa, ông Ahmadu Umaru Fintiri, thông tin.

Trại trẻ mồ côi tại Lokoja, Nigeria, bị một nhóm tay súng chưa xác định tấn công vào tối 26/4/2026. Ảnh: AP/Haruna Yahaya.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này thông qua một thông điệp trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Trong chuyến thăm ngôi làng hôm 27/4, Thống đốc bang Adamawa, ông Ahmadu Umaru Fintiri, nói rằng đây là vụ tấn công "bi thảm và không thể chấp nhận được".

Nigeria đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức an ninh, đặc biệt là ở khu vực phía bắc. Vào tháng Hai, Mỹ đã cử binh sĩ tới quốc gia Tây Phi này để hỗ trợ, tư vấn cho quân đội Nigeria trong cuộc chiến chống lại tình trạng bất ổn.

Hiện có hai nhóm vũ trang lớn được IS hậu thuẫn hoạt động tại Nigeria, nhưng chưa rõ nhóm nào đứng sau vụ tấn công ở Guyaku.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo nhánh Tây Phi (ISWAP) được biết đến là hoạt động ở khu vực đông bắc, bao gồm cả bang Adamawa, trong khi một nhóm khác liên kết với IS, được gọi là Lakurawa, thường xuyên tấn công các ngôi làng ở các bang như Sokoto và Kebbi.

Vụ tấn công tại Guyaku diễn ra cùng ngày với vụ các tay súng đột nhập vào một trại trẻ mồ côi ở Nigeria và bắt cóc 23 học sinh. 15 em sau đó đã được giải cứu và chính quyền cho biết đang tiến hành “các chiến dịch quyết liệt” nhằm “đảm bảo an toàn cho 8 nạn nhân còn lại và truy bắt thủ phạm”.

"Vụ tấn công trại trẻ mồ côi xảy ra tại một khu vực biệt lập ở Lokoja, thủ phủ bang Kogi", theo thông báo của ủy viên bang, ông Kingsley Femi Fanwo. Theo ông Fanwo, cơ sở này hoạt động trái phép.

Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại khu vực vốn đã chứng kiến sự gia tăng các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc này. Thông báo không nêu rõ độ tuổi của các em bị bắt cóc.

