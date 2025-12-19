Phát hiện, xử lý 2 đối tượng tàng trữ trái phép súng nén hơi bắn đạn bi sắt

Hai đối tượng Lò Văn Phong và Lèo Văn Thành tàng trữ 2 khẩu súng nén hơi, 340 viên đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, qua công tác tuần tra, nắm tình hình trên các trang mạng xã hội. Công an xã Mai Sơn phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định có đủ các điều kiện, ngày 18/12/2025, Công an xã Mai Sơn đã triệu tập, làm việc đối với 2 đối tượng gồm: Lò Văn Phong (Sinh năm: 2004; HKTT: Bản Củ Nghè, xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La); Lèo Văn Thành (Sinh năm: 1998; HKTT: Bản Ngồ Hén, xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La) về hành vi “Tàng trữ trái phép súng nén hơi bắn đạn bi sắt”.

Tang vật thu giữ gồm: 2 khẩu súng nén hơi, 340 viên đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác. Hiện vụ việc đang được Công an xã Mai Sơn củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

