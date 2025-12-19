Hà Nội

Xã hội

Phát hiện, xử lý 2 đối tượng tàng trữ trái phép súng nén hơi bắn đạn bi sắt

Hai đối tượng Lò Văn Phong và Lèo Văn Thành tàng trữ 2 khẩu súng nén hơi, 340 viên đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác.

Gia Đạt

Ngày 19/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, qua công tác tuần tra, nắm tình hình trên các trang mạng xã hội. Công an xã Mai Sơn phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định có đủ các điều kiện, ngày 18/12/2025, Công an xã Mai Sơn đã triệu tập, làm việc đối với 2 đối tượng gồm: Lò Văn Phong (Sinh năm: 2004; HKTT: Bản Củ Nghè, xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La); Lèo Văn Thành (Sinh năm: 1998; HKTT: Bản Ngồ Hén, xã Mai Sơn, Tỉnh Sơn La) về hành vi “Tàng trữ trái phép súng nén hơi bắn đạn bi sắt”.

Tang vật thu giữ gồm: 2 khẩu súng nén hơi, 340 viên đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác. Hiện vụ việc đang được Công an xã Mai Sơn củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ hàng cấm và trốn truy nã ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ 13 đối tượng với 02 nhóm tội danh buôn bán, tàng trữ hàng cấm và trốn truy nã.

Ngày 18/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 13 đối tượng với 02 nhóm tội danh buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) và Trốn truy nã.

Nhóm 07 đối tượng đầu tiên bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ về hành vi Buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) do Nguyễn Thanh Giang (SN 1984), trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

Xã hội

Kiểm tra người đàn ông nghi vấn, Công an phát hiện 7,3 kg pháo nổ

Lực lượng Công an xã Hy Cương (Phú Thọ) phát hiện P.V.H đang tàng trữ 5 hộp pháo hoa nổ trái phép, tổng khối lượng 7,3 kg.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Hy Cương vừa kịp thời phát hiện, bắt giữ P.V.H (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên; hiện ở tại xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) tàng trữ trái phép pháo hoa nổ.

Trước đó, khoảng 17h ngày 16/12, tại khu 5 Chu Hóa, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác Công an xã Hy Cương trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện P.V.H có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc tàng trữ hàng cấm.

Xã hội

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, thu số lượng lớn tang vật

Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp khám phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng, thu giữ số lượng lớn tang vật.

​Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám phá thành công vụ án “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” trên không gian mạng, tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số lượng lớn tang vật.

599948774-122219060828275654-2576593854774199684-n.jpg
Đối tượng Vi Văn Duy cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh CASL
