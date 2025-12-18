Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ hàng cấm và trốn truy nã ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt giữ 13 đối tượng với 02 nhóm tội danh buôn bán, tàng trữ hàng cấm và trốn truy nã.

Thanh Hà

Ngày 18/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 13 đối tượng với 02 nhóm tội danh buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) và Trốn truy nã.

Nhóm 07 đối tượng đầu tiên bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ về hành vi Buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) do Nguyễn Thanh Giang (SN 1984), trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cầm đầu.

images2072337-1.jpg
Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an. (ảnh CANA)

Nguyễn Thanh Giang làm nghề lái xe đường dài từ Lào về Việt Nam. Quá trình trên, Nguyễn Thanh Giang đã câu kết với số đối tượng bên kia biên giới mua số lượng lớn pháo nổ sau đó cất giấu trên xe ô tô đầu kéo nhằm đưa về nước bán lại kiếm lời. Tại Việt Nam, Giang đã móc nối với 06 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hà (SN 1982, trú tại xã Hưng Nguyên Nam); Phan Văn Ngọc (SN 1982, trú tại xã Kim Liên); Vũ Huy Bình (SN 1984, trú tại phường Vinh Phú); Nguyễn Văn Thương (SN 1963, trú tại xã Hưng Nguyên); Nguyễn Nhật Anh (SN 1987) và Trương Doãn Đông (SN 1976), cùng trú tại phường Cửa Lò để thiết lập đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ số lượng lớn.

Quá trình theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các phường: Vinh Hưng, Vinh Phú, Cửa Lò và Công an các xã: Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, Kim Liên bắt giữ thành công 07 đối tượng trên về hành vi Buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ).

Tổng tang vật thu giữ hơn 105 kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

images2072336-eb4df8b0d5a65af803b7.jpg
Nhóm các đối tượng trốn truy nã bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ. (ảnh CANA)

Cũng trong những ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đến ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 06 đối tượng truy nã về nhiều tội danh. Các đối tượng truy nã bị bắt giữ gồm: Vũ Đức Thịnh (SN 1991, trú tại phường Vinh Hưng) bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Hữu Nhật (SN 1982, trú tại xã Quang Đồng) bị truy nã về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hùng (SN 2004, trú tại xã Nghi Lộc) bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản; Lê Văn Đạt (SN 1998, trú tại xã Châu Tiến) bị truy nã về tội Cướp tài sản; Mai Gia Huy (SN 2007) và Nguyễn Hải Công (SN 2005) cùng trú xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh), cả 02 đối tượng này đều bị truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, 13 đối tượng đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để củng cố hồ sơ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Gia tăng tình trạng buôn bán, chế tạo pháo lậu:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #Công an #bắt giữ #buôn bán #trốn truy nã #pháo nổ

Xã hội

Bắt giữ đối tượng chế tạo trái phép pháo nổ ở Hà Tĩnh

Sau khi mua các tiền chất trên mạng xã hội về để tự chế pháo nổ, nam thanh niên ở Hà Tĩnh đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên Phòng Phú Gia bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Quốc (SN 2003, trú tại thôn Hương Bính, xã Hương Khê) có hành vi chế tạo trái phép pháo nổ.

bat.jpg
Đối tượng Nguyễn Việt Quốc cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Bắc Ninh khởi tố đối tượng buôn bán gần 3 tạ pháo hoa nổ

Lực mua gần 3 tạ pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất từ một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ rồi mang về nhà cất giấu với mục đích bán kiếm lời.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Đồng Văn Lực (SN 1984, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, hồi 19h10 ngày 6/12, tại nhà Đồng Văn Lực, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt quả tang Lực đang có hành vi tàng trữ 4 bao tải, có tổng số 72 hộp nghi là pháo nổ với tổng khối lượng khoảng 107kg. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ, niêm phong số pháo trên theo quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 300kg pháo nổ ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Lâm về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ, thu giữ 345kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất.

Ngày 15/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng Công an xã Nghĩa Lâm đồng chủ trì phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo), thu giữ 345kg pháo nổ các loại.

images2071331-1eea351b-6fe4-4eed-8cd7-aea2ddf1f795.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Lâm (đánh dấu X) và tạng vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

