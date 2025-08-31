Phát hiện vết nứt dài 100m trên sườn núi ở Nghệ An

Người dân phát hiện vết nứt lớn trên sườn núi dài 100m, sâu khoảng 60cm xuất hiện tại bản Long Quang, xã Tiền Phong (Nghệ An) sau đợt mưa lớn vừa qua.

Chiều 31/8, thông tin từ bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Nghệ An) cho biết, sau khi người dân phát hiện một vết nứt dài và sâu trên sườn núi thuộc bản Long Quang, chính quyền xã ngay lập tức cử lực lượng canh gác, đồng thời lên phương án di dời dân nếu có nguy cơ sạt lở cao.

Cụ thể, qua thông tin của người dân và kiểm tra thực địa cho thấy, vết nứt có chiều dài hơn 100m, độ sâu khoảng 60cm, nằm trên sườn đồi có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Dưới chân đồi hiện có hai hộ dân và một xưởng mộc với 28 người sinh sống, làm việc.

Vết nứt có chiều dài hơn 100m, độ sâu khoảng 60cm, nằm trên sườn đồi có địa hình dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Trước tình hình nguy hiểm, chính quyền xã đã chỉ đạo khoanh vùng khu vực nứt, bố trí lực lượng túc trực 24/24h, đồng thời chuẩn bị di dời tạm thời các hộ dân có nguy cơ cao.

Chính quyền xã cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng.

Trước đó, vào tháng 7/2025 xã Tiền Phong từng xảy ra nhiều điểm sạt lở đất tại các bản Long Thắng, Long Tiến, buộc 29 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Cũng theo bà Nguyệt, hiện chính quyền xã đang rà soát, lập danh sách các hộ dân sinh sống dưới chân đồi, ven khe suối dễ xảy ra sạt lở hoặc ngập lũ để báo cáo UBND tỉnh, đề xuất đưa vào diện di dời khẩn cấp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố, đe dọa nhiều nhà dân: