Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi cạnh bờ mương ở Nghệ An

Người dân phường Trường Vinh (Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Thanh Hà

Ngày 28/10, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Tình trạng bé lúc được đưa vào viện toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ, khóc rên, chưa được cắt rốn (dây rốn còn nguyên, đi kèm bánh rau), cân nặng lúc vào viện 3,1 kg.

Trước đó, khoảng 7h20 cùng ngày, ông Nguyễn Văn C. và bà Võ Thị Th. (trú tại khối 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Khi phát hiện, bé không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin liên hệ nào kèm theo.

kkk.png
Người dân phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Ông C. và bà Th. đã đưa cháu bé đến Trạm y tế phường, tại đây cháu đã được nhân viên trạm y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh - Cơ sở 1 để tiếp tục cấp cứu, chăm sóc. Hiện bé đã tỉnh táo, bú tốt, sức khỏe dần ổn định.

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh đã báo cáo Sở Y tế Nghệ An, UBND, Công an phường Trường Vinh về trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi để có phương án hỗ trợ, xử lý.

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh thông báo đến người thân, gia đình hoặc bất kỳ ai có thông tin về bé, vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900 9218; hoặc thông báo đến cơ quan công an gần nhất để giúp bé sớm được đoàn tụ với gia đình.

>>> Mời độc giả xem thêm video Giải cứu được nhiều bé gái dưới 16 tuổi bị mua bán:

(Nguồn: THĐT)
#Nghệ An #bé sơ sinh #bờ mương #phát hiện #nguyên dây rốn #tím tái

Bài liên quan

Xã hội

Nhân viên y tế dũng cảm giằng lại trẻ sơ sinh khỏi tay kẻ cầm dao truy sát

Trong khoảnh khắc sinh tử, các nhân viên y tế dũng cảm giằng lại trẻ sơ sinh khỏi tay đối tượng cầm dao, kịp thời ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra. 

Sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ tấn công nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương. Đối tượng gây ra vụ tấn công là Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) - có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh.

Khoảng 10h cùng ngày, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305. Trong cơn kích động, Vỹ giằng lấy một bé sơ sinh cùng phòng, định ném xuống từ cửa sổ.

Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác ở Quảng Ngãi

Trong quá trình thu gom rác, nhân viên lao công kinh hoàng phát hiện trong thùng rác có thi thể trẻ sơ sinh.

Vào khoảng 03h phút ngày 16/9/2025, nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác.

Địa điểm phát hiện là tại Ngã ba Hà Thành, xã Sơn Hạ. Vụ việc lập tức được báo cho Trực ban Công an xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới