Xã hội

Bé trai 4 tuổi bị bỏ rơi trên taxi ở Khánh Hoà

Chở bé trai đến điểm hẹn, nhưng không có người ra đón, trong khi điện thoại của người mẹ đã tắt, nên tài xế taxi phải chở cháu bé đến cơ quan Công an trình báo.

Hạo Nhiên

Ngày 20/10, thông tin từ Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một bé trai được tài xế công nghệ đưa đến trình báo, sau khi người này không thể liên lạc với mẹ của bé.

Trước đó, chiều 19/10, một phụ nữ gọi taxi và nhờ tài xế chở bé trai 4 tuổi đến một khách sạn trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) để gặp cha.

Khi đến nơi, tài xế liên lạc theo số điện thoại người phụ nữ cung cấp nhưng không ai bắt máy. Anh gọi lại cho người mẹ thì số điện thoại đã bị ngắt kết nối.

khanh-hoa-1-2359.jpg
Bé trai đang được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà chăm sóc.

Nghi ngờ có chuyện bất thường, tài xế kiểm tra hành lý của bé và phát hiện bên trong có một số giấy tờ tùy thân mang tên Lê Tấn S., nơi sinh Kanagawa (Nhật Bản), quê quán ở Đà Nẵng. Giấy tờ thể hiện cha là Lê Tấn Hùng, mẹ là Phạm Thị Hạnh Quỳnh, đều có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Nhật Bản.

Ngay sau đó, tài xế đưa bé trai đến trụ sở Công an phường Nha Trang để trình báo.

Hiện, Công an phường Nha Trang đã lập hồ sơ vụ việc, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận, chăm sóc bé trai theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Công an giúp tìm 2 bé gái bị đi lạc.

Nguồn: ĐTHĐT.
