Phát hiện thi thể nổi trên mặt hồ công viên ở Gia Lai

Chiều 9/9, lực lượng chức năng xã Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang vào cuộc điều tra, xác minh danh tính thi thể nổi trên mặt hồ công viên Đức Cơ.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân trong khu vực phát hiện vật thể bất thường nổi tại mặt nước ở hồ công viên. Khi tiếp cận, người dân nhận thấy đây là xác chết nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Hiện trường phát hiện thi thể nổi lên. Ảnh Nam Lê

Nhận được tin báo, Công an xã Đức Cơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành trục vớt nạn nhân.

Bước đầu xác định thi thể là nam giới mặc quần jean, áo thun và áo khoác màu đen. Kiểm tra túi quần của thi thể có 1 điện thoại, 1 gói thuốc lá và bật lửa. Bên phần thân trái của thi thể có xăm hình con cá chép lớn và 1 bông sen.

