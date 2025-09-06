Hà Nội

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử trong đêm

Trưa 6/9, lãnh đạo UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông nghi nhảy cầu Bồng Sơn tự tử.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Theo trình bày của vợ nạn nhân là bà M.L (SN 1979, ở khu phố Bình Chương Nam, phường Bồng Sơn), lúc 23h ngày 5/9, khi đang ở nhà, bà L. nhận được tin báo từ người thân về việc phát hiện xe máy BKS 77L-163.xx của chồng bà là ông Lê Văn T. (SN 1975) dựng trên cầu Bồng Sơn.

Bà L. gọi người thân cùng tìm kiếm ông T. ở nhà và xung quanh khu vực cầu nhưng không thấy. Nghi ngờ chồng đã tự tử, bà đã trình báo Công an phường.

t1.jpg
Xe máy, vật dụng của nạn nhân để trên cầu thời điểm phát hiện sự việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Vào cuộc điều tra, xác minh, Công an phường Bồng Sơn ( tỉnh Gia Lai) phát hiện trên cầu, ngoài xe máy của ông T. còn có 1 áo mưa, 1 áo khoác và đôi dép được gia đình xác nhận là của ông T.

t2.jpg
Nạn nhân được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm. Ảnh: TTCC Ngọc Tư

Công an phường đã phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm ông T. ở đoạn sông Lại Giang dưới cầu Bồng Sơn. Đến khoảng 9h ngày 6/9, lực lượng cứu hộ đã phát hiện và vớt được thi thể của ông T. tại đoạn sông gần chân cầu Bồng Sơn.

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

