Xã hội

Đã tìm thấy thi thể phụ nữ ở Gia Lai bị nước cuốn khi đi qua đập tràn

Lúc 10h15 ngày 1/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ ở Gia Lai bị nước cuốn khi đi qua đập tràn.

Hà Ngọc Chính- H. Đại

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng và đã tìm thấy thi thể chị Đa Wi (SN 2003, trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn làng Dút 1 (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai), lúc 10h15 ngày 1/9.

Vụ việc đau lòng xảy ra lúc 18h ngày 31/8 khi anh Hran (SN 2006, trú làng Ia Nueng, xã Biển Hồ) điều khiển xe máy chở vợ là chị Đa Wi (SN 2003) và con trai (SN 2023) lưu thông từ làng Dút 1 về làng Bui. Khi đi qua đập tràn ( đoạn giao nhau giữa làng Dút 1 về làng Bui) thì cả gia đình bị dòng nước lũ cuốn trôi. Anh Hran kịp cứu con trai, còn chị Đa Wi bị nước cuốn trôi mất tích.

cuu-ho.jpg
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân lên bờ Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (khu vực Pleiku)-Phòng PC07, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai tìm kiếm.

Do nước chảy xiết, mưa lớn và trời tối nên công tác tìm kiếm phải tạm dừng lúc 22h30 cùng ngày.

Sáng 1/9, lực lượng chức năng triển khai tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Lúc 10 giờ 15 phút, thi thể chị Đa Wi được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 1,5 km.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.

