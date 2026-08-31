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Xã hội

Phát hiện flycam vi phạm quy định cấm bay gần sân bay Nội Bài

Một người điều khiển flycam bị xử lý tại Hà Nội vì bay trái phép trong khu vực cấm, gây lo ngại về an toàn hàng không.

Thiên Anh

Ngày 31/8, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái vi phạm quy định tại khu vực cấm bay.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 30/8, thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng phát hiện một thiết bị bay không người lái hoạt động tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội.

Thời điểm bị phát hiện, flycam bay ở độ cao 92m, cách sân bay Nội Bài khoảng 4,5km và nằm trong khu vực cấm bay. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sau đó phối hợp Công an xã Quang Minh xác minh và ngăn chặn vụ việc.

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Công an làm việc với người vi phạm (Ảnh: Công an Nội Bài).

Qua xác minh, người trực tiếp điều khiển flycam được xác định là Lê Q.H. (27 tuổi, trú tại xã Quang Minh). Thiết bị được xác định là DJI Mini 4 Pro, được sử dụng với mục đích kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh.

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ thiết bị và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh tiếp tục xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, việc sử dụng flycam để phục vụ công việc, quay phim, chụp ảnh hay giám sát công trình không đồng nghĩa với việc người sử dụng được phép bay ở bất kỳ địa điểm nào. Đặc biệt, khu vực sân bay và vùng lân cận có các yêu cầu nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không.

Theo quy định hiện hành, Nghị định 288/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác quy định các vấn đề liên quan đến đăng ký, điều kiện khai thác, sử dụng và cấp phép đối với các phương tiện này. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/11/2025; một số quy định về đăng ký có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Về xử phạt, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến tàu bay không người lái. Trong đó, hành vi sử dụng tàu bay không người lái chưa được đăng ký, cấp phép hoặc tổ chức hoạt động bay khi chưa có giấy phép, hoặc điều khiển không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép, có thể bị phạt từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân; trường hợp tổ chức vi phạm có mức phạt tương ứng cao hơn. Tang vật, phương tiện vi phạm cũng có thể bị tịch thu.

Đáng lưu ý, nếu hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay gây cản trở hoặc mất an toàn cho phương tiện bay khác, mức xử phạt có thể cao hơn, lên tới 30-40 triệu đồng đối với cá nhân theo quy định tại Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP. Với tổ chức, mức phạt được áp dụng theo quy định dành cho tổ chức và có thể cao hơn mức phạt đối với cá nhân.

Như vậy, không phải mọi trường hợp bay flycam trái quy định đều mặc nhiên bị phạt 40 triệu đồng. Mức xử lý cụ thể phụ thuộc vào hành vi, địa điểm, mức độ ảnh hưởng và các tình tiết của từng vụ việc. Đây là điểm người sử dụng cần đặc biệt lưu ý khi tham khảo các thông tin về mức phạt.

Theo Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trước đó đơn vị đã phối hợp các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng công an Hà Nội, Phú Thọ và Bắc Ninh triển khai hệ thống giám sát UAV, drone, flycam 360 độ. Hệ thống có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi khoảng 10km và hoạt động liên tục 24/7.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tự ý điều khiển flycam, drone tại khu vực cấm hoặc hạn chế bay. Dù thiết bị có kích thước nhỏ và được sử dụng cho mục đích dân sự, việc hoạt động trái phép gần sân bay vẫn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không, đặc biệt đối với các chuyến bay đang cất hoặc hạ cánh.

Mời quý độc giả xem video: Ba người thả diều ảnh hưởng 21 chuyến bay ở Tân Sơn Nhất - Nguồn: An Ninh TV
#flycam #sân bay Nội Bài #vi phạm #quy định bay #An toàn hàng không #dron

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