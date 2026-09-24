Phát hiện bom khủng khi làm nghĩa trang ở Hà Tĩnh

Trong quá trình san lấp đất làm nghĩa trang, một hộ dân ở thôn Thượng Long, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) phát hiện 1 quả bom khủng, nặng 227kg, dài 1,54m.

Ngày 24/9, thông tin từ Ban Công binh - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 23/9, trong quá trình san lấp đất làm nghĩa trang tại khu vực thuộc thôn Thượng Long (xã Đức Thọ), gia đình ông Trần Văn Phong (trú tại địa phương) đã phát hiện 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Quả bom được người dân phát hiện trong quá trình san lấp đất làm nghĩa trang. Ảnh: Dương Hoàng

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Thọ đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra. Qua xác định ban đầu, đây là bom MK82, loại 500 bảng Anh, nặng 227kg, dài 1,54m, đường kính 27,4cm, vỏ đã rỉ sét, nằm lộ thiên sau khi san gạt.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Thọ đã tổ chức khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, căng dây cấm, cắt cử lực lượng dân quân canh gác 24/24 giờ, đồng thời báo cáo nhanh về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND xã để chỉ đạo xử lý.

Hiện, Ban Công binh - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.