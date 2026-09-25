Hôm nay, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ra tòa xin hưởng án treo

Hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo.

Ngày 25/9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Ninh Bình.

Xin giảm án, hưởng án treo và giảm bồi thường

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 26/9. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc giảm nghĩa vụ bồi thường.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, con trai bà Tiến đã nộp 24,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thay mẹ.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan có sai phạm trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Những sai phạm này khiến hai dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Tại phiên sơ thẩm, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát. Cựu Bộ trưởng cho rằng bản thân chưa làm tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để phát hiện sớm sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án.

Bản án sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, song những quyết định phê duyệt của cựu Bộ trưởng là tiền đề để cấp dưới thực hiện các bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Trong quá trình thực hiện dự án, bà Tiến được xác định đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Bà khai không được những người này cho biết nguồn gốc số tiền.

Ở giai đoạn sơ thẩm, bà Tiến và gia đình đã nộp tổng cộng 24,5 tỷ đồng, trong đó có 7,5 tỷ đồng được xác định là tiền hưởng lợi và 17 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Viện kiểm sát khi luận tội ghi nhận bà Tiến là người nộp tiền khắc phục nhiều nhất trong số các bị cáo.

Sau khi bị tuyên 6 năm tù, cựu Bộ trưởng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết giảm nhẹ, giảm hình phạt và cho hưởng án treo.

Bà đồng thời đề nghị xem xét lại trách nhiệm dân sự, giảm nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỷ đồng theo phán quyết sơ thẩm.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị bắt tạm giam từ ngày 16/7/2025. Đến ngày 13/2/2026, bà được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng bảo lãnh.

9 bị cáo khác cùng kháng cáo

Cùng kháng cáo còn có ông Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, đều là cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị tuyên 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Các bị cáo Trần Văn Sinh bị tuyên 7 năm tù; Đào Xuân Sinh 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp cùng bị tuyên 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng Lê Thanh Thiêm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị tuyên 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tại phiên phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có hai luật sư bào chữa là Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Hằng.

Hội đồng xét xử gồm ba thẩm phán Võ Hồng Sơn, Chu Thanh Quang và Hoàng Thị Bích Hải.