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Xã hội

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Tối 23/9, một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m2 tại xã Sơn Đồng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công tác PCCC được thực hiện khẩn trương xuyên đêm.

Thiên Tuấn

Khoảng 21h10 tối 23/9, lửa bắt đầu bùng phát tại xưởng sản xuất bỉm nằm ven đại lộ Thăng Long, cách xa khu dân cư. Nhà xưởng có diện tích hơn 2.000 m2, cao khoảng 5 m, được dựng bằng khung thép và lợp mái tôn.

Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu, vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ nhà xưởng. Đám cháy tạo thành cột khói lớn cao hàng chục mét, từ khoảng cách cả cây số vẫn có thể quan sát thấy.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hữu Tuấn.

Nhận tin báo, ít nhất 10 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 15 và 23 cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được điều động tới hiện trường.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lực lượng chức năng triển khai vòi rồng phun nước vào khu vực mặt tiền và hai bên hông xưởng nhằm khống chế đám cháy.

Để đưa nước vào sâu bên trong, lực lượng chữa cháy sử dụng 3 máy xúc kéo sập phần mái nhà xưởng, tạo khoảng trống tiếp cận khu vực trung tâm đám cháy.

Đến khoảng 22h45, đám cháy cơ bản được khống chế. Cảnh sát tiếp tục phun nước làm mát. Đến khoảng 1h sáng 24/9, công tác chữa cháy vẫn tiếp tục khi thi thoảng có đốm lửa bùng lên. Hiện khu vực xảy ra hỏa hoạn hiện được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và thống kê thiệt hại.

Thông tin ban đầu cho biết vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Video: Hiện trường vụ cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội.
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