Hà Nội sắp đón những sắc màu văn hóa từ khắp thế giới

iễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 1 đến 4/10, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ kết nối di sản với công nghệ, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo.

Không gian đối thoại bằng văn hóa

Tiếp nối thành công của kỳ tổ chức đầu tiên năm 2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026 tại Hoàng thành Thăng Long, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.

Với chủ đề “Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai”, lễ hội hướng tới xây dựng một không gian giao lưu quốc tế, nơi các nền văn hóa giới thiệu bản sắc, chia sẻ giá trị di sản và mở rộng kết nối trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, công nghệ và công nghiệp sáng tạo.

Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại buổi gặp mặt Ngoại giao đoàn, cung cấp thông tin về Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, chiều 21/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, lễ hội là nơi giới thiệu những sắc màu văn hóa của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, đồng thời tạo dựng không gian đối thoại bằng văn hóa. Tại đó, mỗi quốc gia mang đến những giá trị riêng và cùng tìm thấy điểm tương đồng trong sự đa dạng.

“Giá trị lớn nhất của một sự kiện văn hóa quốc tế không chỉ nằm ở những chương trình được tổ chức, mà còn ở những cuộc gặp gỡ, những hiểu biết mới và những mối quan hệ được hình thành từ đó. Mỗi nền văn hóa khi hiện diện tại Hà Nội sẽ góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung, làm nên sức sống của Lễ hội”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Theo thông cáo của Ban tổ chức, lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, cho thấy quy mô và sức lan tỏa ngày càng mở rộng của sự kiện văn hóa đối ngoại này. Chương trình gồm 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực; hoạt động chiếu phim có 18 quốc gia đăng ký tham gia; không gian thời trang tiếp nhận trang phục truyền thống từ 19 quốc gia.

Cùng với đó, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ biểu diễn xuyên suốt bốn ngày diễn ra lễ hội. Các hoạt động từ triển lãm, trình diễn nghệ thuật, điện ảnh, thời trang, ẩm thực đến trải nghiệm văn hóa sẽ tạo nên bức tranh đa sắc tại Hoàng thành Thăng Long. Công chúng có cơ hội khám phá những giá trị đặc trưng của nhiều quốc gia, trong khi các đoàn quốc tế được tiếp cận sâu hơn với văn hóa, con người và di sản Việt Nam.

Thông qua những cuộc gặp gỡ và giao lưu trực tiếp, lễ hội được kỳ vọng mở thêm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, đưa văn hóa trở thành một nguồn lực kết nối, thúc đẩy du lịch và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo.

Đưa di sản bước vào không gian số

Một điểm mới đáng chú ý của lễ hội năm nay là khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản, Festival Games Quốc tế”. Không gian này được thiết kế nhằm kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và phương thức sáng tạo đương đại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành những trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa dân tộc. Qua các hình thức tương tác hiện đại, công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm và khám phá di sản, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin theo cách trưng bày truyền thống.

Phối cảnh sân khấu đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: BTC.

Khu vực này còn có hoạt động hóa trang nhân vật, trình diễn vũ đạo từ trò chơi Audition kết hợp hiệu ứng màn hình LED. Sự giao thoa giữa di sản, công nghệ và nghệ thuật trình diễn được kỳ vọng tạo nên không gian trẻ trung, tăng khả năng tiếp cận của văn hóa truyền thống với công chúng trẻ.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa cho biết, lễ hội cũng là hoạt động khởi động cho sáng kiến do Việt Nam đề xuất về “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” giai đoạn 2027 đến 2036, vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua.

Theo bà Nguyễn Phương Hòa, sự kiện góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường kết nối và hướng tới phát triển bền vững. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội cùng những giá trị văn hóa, di sản của đất nước tới bạn bè quốc tế.

Việc đặt các giá trị truyền thống trong mối liên hệ với công nghệ và công nghiệp sáng tạo cho thấy cách tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy di sản. Di sản được chuyển hóa thành nguồn cảm hứng cho sản phẩm, trải nghiệm và phương thức kể chuyện mới, từ đó mở rộng sức sống trong đời sống đương đại.

Lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa đối ngoại của Việt Nam trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế. Sự kiện đồng thời góp phần khẳng định vị thế Hà Nội, thành phố sáng tạo của UNESCO, như một điểm gặp gỡ văn hóa quốc tế, nơi di sản được tôn vinh, sáng tạo được lan tỏa và những nhịp cầu hữu nghị tiếp tục được bồi đắp.