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Kho tri thức

Tử vi 12 cung hoàng đạo 25/9: Ma Kết nên cân bằng giữa công việc và gia đình

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 25/9, Ma Kết nên cân bằng giữa công việc và gia đình, tài chính nên ưu tiên những khoản chi tiêu cần thiết.

Thiên Đăng (Theo Cafeastrology)
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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày nhiều năng lượng. Công việc nên được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đừng cố hoàn thành quá nhiều việc cùng lúc. Chuyện tình cảm cần sự kiên nhẫn. Nếu đang độc thân, bạn có thể chú ý đến một người khiến mình cảm thấy đặc biệt. Tài chính nên được kiểm soát, tránh mua sắm theo cảm xúc.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Công việc có thể không quá căng thẳng nhưng vẫn cần sự tập trung. Trong tình yêu, sự chân thành sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn. Người độc thân không nên vội vàng bắt đầu một mối quan hệ mới. Về tiền bạc, nên ưu tiên tiết kiệm và hạn chế đầu tư khi chưa có đủ thông tin.
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Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có thể có nhiều cơ hội giao tiếp và kết nối. Một cuộc trò chuyện có thể mang đến ý tưởng mới cho công việc. Đây cũng là thời điểm phù hợp để học hỏi hoặc trao đổi với người có kinh nghiệm. Chuyện tình cảm khá cởi mở, người đang yêu nên chia sẻ nhiều hơn với đối phương. Người độc thân có thể gặp một người thú vị thông qua bạn bè hoặc công việc. Tài chính tương đối ổn định.
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Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có thể tập trung nhiều vào công việc và mục tiêu cá nhân. Cũng đừng quá lo lắng nếu kế hoạch ban đầu không diễn ra đúng dự kiến. Tình cảm cần sự cân bằng giữa gia đình và người yêu. Về tài chính, nên kiểm tra kỹ các khoản chi, mọi quyết định liên quan đến tiền bạc nên được cân nhắc thêm trước khi thực hiện.
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Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có thể cảm thấy mong muốn được thể hiện bản thân mạnh mẽ hơn. Công việc thuận lợi khi bạn chủ động đưa ra ý tưởng, tuy nhiên, nên lắng nghe người khác trước khi quyết định. Chuyện tình cảm có dấu hiệu tích cực nếu hai người cùng dành thời gian cho nhau. Người độc thân có thể nhận được sự chú ý từ một người mới. Tài chính khá ổn nhưng không nên chi quá nhiều cho những món đồ chưa thực sự cần thiết.
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Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ nên đặc biệt chú ý đến vấn đề tiền bạc. Những khoản chi nhỏ có thể cộng lại thành con số đáng kể. Công việc đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn. Bạn không nên vội vàng khi xử lý giấy tờ hoặc thỏa thuận quan trọng. Trong tình yêu, hãy nói thẳng điều mình mong muốn. Người độc thân có thể cần thêm thời gian để xác định cảm xúc thật của mình.
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Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay có thể suy nghĩ nhiều hơn về các mối quan hệ. Một vấn đề tình cảm hoặc hợp tác có thể cần được nói rõ. Công việc nên ưu tiên sự cân bằng. Đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người. Tài chính nên giữ ổn định, tránh quyết định vội vàng.
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Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp có xu hướng suy nghĩ sâu sắc hơn. Công việc cần sự tập trung cao. Nếu đang giải quyết một nhiệm vụ khó, hãy chia nhỏ thành từng bước. Chuyện tình cảm có thể trở nên sâu sắc hơn nhờ những cuộc trò chuyện chân thành. Tài chính nên được quản lý thận trọng, nhất là những khoản chi liên quan đến gia đình.
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Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể cảm thấy muốn thay đổi không khí và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Công việc phù hợp với các hoạt động sáng tạo, giao tiếp hoặc kết nối cộng đồng. Trong tình yêu, người đang yêu có thể cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Người độc thân có thể chú ý đến một người có cùng sở thích. Tài chính không nên quá mạo hiểm, hãy kiểm tra thông tin trước khi bỏ tiền ra chi tiêu.
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Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể phải cân bằng giữa công việc và gia đình. Một số kế hoạch cá nhân cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Công việc vẫn tiến triển nếu bạn giữ được kỷ luật. Trong tình cảm, đừng để áp lực công việc ảnh hưởng đến cách cư xử với người thân hoặc người yêu. Tài chính tương đối ổn định, nhưng nên ưu tiên những khoản chi cần thiết.
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Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay có một ngày thuận lợi cho các suy nghĩ, trao đổi, thảo luận và lên kế hoạch. Một ý tưởng mới có thể mở ra hướng đi khác cho công việc. Bạn nên ghi lại những ý tưởng xuất hiện bất ngờ. Trong tình yêu, giao tiếp là yếu tố quan trọng. Nếu có hiểu lầm, hãy nói chuyện trực tiếp thay vì suy đoán. Tài chính nên giữ mức an toàn, chưa cần đưa ra quyết định quá lớn.
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Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày bạn có thể cảm nhận cảm xúc mạnh hơn bình thường. Bạn nên dành thời gian sắp xếp lại suy nghĩ và xác định điều mình thực sự muốn. Công việc không nên làm quá sức. Trong tình yêu, sự rõ ràng sẽ giúp tránh hiểu lầm. Lĩnh vực tài chính có thể xuất hiện một cơ hội mới, nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ trước khi quyết định.
#Tử vi #12 cung hoàng đạo #Ma Kết #công việc #gia đình

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Dưới đây là 4 cung hoàng đạo dễ bị tổn thương trong tình yêu được trang Sohu điểm danh, thông tin trên Helino:

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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay khá tốt, bạn làm việc có độ chắc chắn cao và cũng có thể sắp xếp rõ ràng các tài nguyên trong tay để phục vụ cho mình. Sự nghiệp: Khá tốt, thực lực làm việc không hề yếu, cũng rất giỏi xử lý các vấn đề hóc búa, là một người đáng tin cậy trong nhóm, cấp trên và đồng nghiệp đều khá tin tưởng vào những lời bạn nói. Tài lộc: Hơi tốt, về mặt đầu tư quản lý tài chính cứ làm việc theo kế hoạch là có thể thu được lợi nhuận, một số người đang dự định bắt tay vào dự án mới thì chỉ cần đánh giá cho tốt là được. Tình cảm: Khá tốt, đối phương không có biểu hiện oán trách gì, cơ bản là công nhận những cống hiến của bạn trong tình yêu. Sức khỏe: Khá tốt, cơ thể khỏe mạnh.
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Tử vi 12 cung hoàng đạo 22/4: Bảo Bình thiếu tự tin, dễ gặp chuyện xui rủi

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Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá kém, tinh thần áp lực lớn vì xung quanh thiếu vắng sự trợ giúp, đa phần là một mình tự phấn đấu. Về sự nghiệp khá kém, làm việc không thuận tâm cũng hết cách cải thiện, trước mắt cần bạn nhẫn nhịn và không nên có hành động gì, không trụ nổi thì sẽ xôi hỏng bỏng không nên ngàn vạn lần đừng đánh mất niềm tin. Về tài lộc hơi kém, dự án không có tiến triển thì càng không bàn tới lợi nhuận, tạm thời chỉ có thể duy trì hiện trạng. Về tình cảm khá kém, cả hai đều chìm đắm trong thế giới tinh thần của riêng mình, không muốn có bất kỳ sự tương tác nào. Về sức khỏe khá kém, tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho tử tế, đừng suy nghĩ lung tung.
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Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay tạm ổn, đừng quá bi quan, đừng mãi tự bào mòn nội tâm. Về sự nghiệp tạm ổn, không dễ gặp được cộng sự đáng tin cậy, nhiều việc một mình làm còn hơn là đông người, khi hợp tác nhất định phải sáng suốt tránh bắt cặp với người không phù hợp là được. Về tài lộc tạm ổn, phương diện đầu tư quản lý tài chính có dự án nào chưa chắc chắn thì có thể đợi thêm, xem người khác làm ra sao rồi hẵng tính. Về tình cảm tạm ổn, bạn và nửa kia khi chung sống thiếu đi chút ăn ý, giao tiếp hơi tốn sức vì nói không đúng trọng tâm. Về sức khỏe tạm ổn, trạng thái cơ thể khá tốt.
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