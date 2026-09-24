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Xã hội

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Viện KSND đã truy tố bị can Nguyễn Đức Anh tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này dự kiến được TAND đưa ra xét xử vào đầu tháng 10.

Thiên Tuấn

Liên quan vụ án 3 mẹ con ở xã Bình Minh (TP Đồng Nai) bị sát hại, Viện KSND TP Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về 2 tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

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Nguyễn Đức Anh bị truy tố 2 tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo Viện KSND TP Đồng Nai, đây là vụ án được liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Dự kiến, TAND TP Đồng Nai sẽ đưa vụ án ra xét xử vào đầu tháng 10 tới.

Theo cáo trạng, xuất phát từ lý do bị Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Đức Anh đã nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu để trả thù. Tàn cuộc nhậu, Đức Anh nhờ bạn chở đi và nói dối là đi đòi nợ. Trên đường đi, đối tượng quay về phòng trọ lấy hung khí. Sau khi nhờ bạn chở quanh nhà P.A. 3 lần để nghiên cứu cách đột nhập, Đức Anh được người này can ngăn và chở về nhà.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình đi xe máy quay lại nhà P.A. Bị cha của người yêu cũ phát hiện và dọa báo công an, Đức Anh quay trở xuống. Lúc này, đối tượng phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. để tìm giết người yêu cũ.

Đức Anh đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi). Đối tượng mở cửa tầng hai rồi xuống tầng trệt thì bị ông Q. phát hiện. Lúc này, Đức Anh rút hung khí truy sát ông Q. rồi lần lượt ra tay sát hại vợ và 2 con của ông. Vụ án khiến vợ và 2 con (11 tuổi và 1 tuổi) của ông Q. tử vong tại chỗ; riêng ông Q. bị tổn thương cơ thể 76%.

Mời quý độc giả xem video: Hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong.
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