Nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ trẻ hóa do lối sống thiếu lành mạnh

Bệnh gan nhiễm mỡ đang gia tăng ở giới trẻ, âm thầm gây biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện và kiểm soát sớm qua khám định kỳ.

Theo Sở Y tế Hà Nội, gan là một trong những cơ quan quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm rất nhiều chức năng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, thải độc và dự trữ năng lượng. Tuy nhiên, hiện nay ngày càng nhiều người mắc bệnh gan nhiễm mỡ mà không hề hay biết bởi bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ rệt. Đáng lo ngại, bệnh không chỉ xuất hiện ở người trung niên mà còn đang có xu hướng trẻ hóa do lối sống thiếu lành mạnh.

Trước đây, gan nhiễm mỡ thường gặp ở người trung niên hoặc người có thói quen sử dụng rượu bia kéo dài. Tuy nhiên, hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Sự gia tăng của tình trạng thừa cân, béo phì, chế độ ăn nhiều chất béo, thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt có gas cùng lối sống ít vận động được xem là những nguyên nhân hàng đầu khiến số ca mắc bệnh ngày càng tăng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, những đối tượng có nguy cơ cao mắc gan nhiễm mỡ bao gồm người thừa cân, béo phì; người mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc tăng huyết áp; người thường xuyên sử dụng rượu bia; người có chế độ ăn thiếu khoa học và ít hoạt động thể lực. Đây cũng là những yếu tố liên quan mật thiết đến hội chứng chuyển hóa – một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến gan nhiễm mỡ không do rượu.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm và điều trị hiệu quả gan nhiễm mỡ. Ảnh minh họa/Nguồn SYT

Một trong những khó khăn lớn trong việc phát hiện bệnh là các triệu chứng thường không điển hình. Nhiều người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường trong thời gian dài mà không nhận thấy bất thường nào về sức khỏe. Một số trường hợp có thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém ngon miệng, đầy bụng, khó tiêu hoặc đau tức nhẹ vùng hạ sườn phải. Tuy nhiên, những dấu hiệu này thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Các chuyên gia cảnh báo rằng gan nhiễm mỡ không phải là bệnh lý đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu không được kiểm soát kịp thời, tình trạng tích tụ mỡ trong gan có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, xơ hóa gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Ngoài ra, người mắc gan nhiễm mỡ còn có nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và các rối loạn chuyển hóa khác.

Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể được cải thiện nếu phát hiện sớm và thay đổi lối sống phù hợp. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai khuyến cáo người dân nên duy trì cân nặng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, xây dựng chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh và trái cây tươi, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ăn nhanh và đồ uống có đường. Việc hạn chế rượu bia, kiểm soát tốt đường huyết, mỡ máu và huyết áp cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và điều trị bệnh.

Bên cạnh đó, khám sức khỏe định kỳ là giải pháp hiệu quả giúp phát hiện sớm các bất thường về gan ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng. Thông qua các xét nghiệm chức năng gan, siêu âm ổ bụng và các thăm dò cần thiết khác, bác sĩ có thể đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của gan và đưa ra hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Dấu hiệu nhận biết gan nhiễm mỡ Gan nhiễm mỡ ít khi có các triệu chứng rõ ràng. Những biểu hiện đầu tiên thường chỉ là bụng ấm ách và hơi khó chịu. Gan nhiễm mỡ giai đoạn 1: Không có biểu hiện. Ở giai đoạn này, gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể chữa khỏi. Gan nhiễm mỡ giai đoạn 2: Bắt đầu xuất hiện các triệu chứng: chán ăn, ăn không ngon, khó tiêu, đầy bụng, buồn nôn và mệt mỏi thường xuyên.