Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa lớn, cảnh báo dông mạnh trên biển

Ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị dự báo mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ trên 120mm. Nhiều nơi có nguy cơ mưa dồn dập trên 80mm trong ba giờ. Trên biển, dông có thể kèm lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng cao trên 2m, đe dọa tàu thuyền hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20–50mm, cục bộ trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa lớn với cường độ trên 80mm trong ba giờ.

Mưa đã xuất hiện từ đêm 24/9 đến sáng sớm 25/9 tại khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị. Trong khoảng từ 19 giờ ngày 24/9 đến 3 giờ ngày 25/9, trạm Thanh Tân 1 (Thanh Hóa) ghi nhận 41mm, trạm Phú Gia (Hà Tĩnh) ghi nhận 46,2mm.

Cũng trong ngày và đêm 25/9, phía Nam các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ trên 80mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một số tuyến đường tại Hà Tĩnh ngập do mưa lớn. Ảnh: Công Tường - TTXVN

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, mưa tiếp diễn ở khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ trên 80mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 25/9, mưa rào và dông xuất hiện tại Nam vịnh Bắc Bộ; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang; vịnh Thái Lan và khu vực Giữa, Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa. Dông có thể gây lốc xoáy, gió giật cấp 7–8 và sóng cao trên 2m. Tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển này cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C,

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

TP HCM nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.