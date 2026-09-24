Giáo dục trung học nghề tích hợp kiến thức từ chương trình THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 75/2026/TT-BGDĐT quy định về việc tích hợp kiến thức chương trình trung học phổ thông (THPT) vào hệ giáo dục trung học nghề, chính thức áp dụng từ khóa tuyển sinh năm học 2026-2027..

Chương trình này không bê nguyên toàn bộ nội dung THPT truyền thống mà chủ động chọn lọc những kiến thức cốt lõi, thiết thực nhất nhằm hoàn thiện học vấn nền tảng, tạo đà để học sinh sớm gia nhập thị trường lao động hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Bên cạnh kiến thức văn hóa, chương trình đặc biệt chú trọng phát triển năng lực số, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, tác phong công nghiệp và ý thức an toàn lao động.

Học nghề tại Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Ảnh giaoducthoidai.vn

Lộ trình đào tạo kéo dài 3 năm (từ lớp 10 đến lớp 12) dành cho học sinh đã tốt nghiệp THCS, với tổng thời lượng 1.610 giờ lên lớp được phân bổ 35 tuần mỗi năm học. Cấu trúc chương trình gồm 3 nhóm môn học chính: các môn học chung (Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục kinh tế và pháp luật); các môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Tin học); cùng 2 môn định hướng nghề nghiệp (Vật lí, Công nghệ hoặc Địa lí) tùy thuộc vào từng nhóm ngành cụ thể như Công nghệ thông tin, Cơ khí, Điện - điện tử hay Khách sạn - nhà hàng.

Điểm đáng chú ý là các môn học bắt buộc đều được thiết kế theo hướng tăng cường tính ứng dụng thực tiễn. Đơn cử như Ngữ văn sẽ tập trung vào kỹ năng tạo lập văn bản kỹ thuật, báo cáo, email công việc; Tiếng Anh chú trọng giao tiếp và đọc tài liệu chuyên ngành; trong khi Tin học đẩy mạnh việc khai thác các công cụ số và AI phục vụ nghề nghiệp.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động cụ thể hóa nội dung ứng dụng sát với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tế địa phương. Việc giảng dạy có thể kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến, tuy nhiên các phần nội dung thực hành, thí nghiệm bắt buộc phải diễn ra trực tiếp. Toàn bộ kết quả học tập các môn văn hóa này sẽ được ghi nhận và bảo lưu chính thức, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho học sinh khi chuyển trường, chuyển đổi hình thức học tập hoặc thực hiện liên thông lên các bậc học cao hơn.

Thông tư quy định kiến thức chương trình trung học phổ thông trong chương trình giáo dục trung học nghề, gồm danh mục môn học chung, môn học bắt buộc, môn học định hướng nghề nghiệp theo nhóm ngành, nghề và chương trình của 10 môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Vật lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ, Tin học và Giáo dục thể chất. Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo chương trình môn học do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.